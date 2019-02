Justiça determina suspensão de atividades no CT do Flamengo

A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso

O CT Ninho do Urubu, do Flamengo, terá todas as suas atividades suspensas até que seja comprovado o cumprimento das exigências impostas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura do Rio de Janeiro para que o local volta a funcionar.

A decisão foi tomada pelo juiz da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Pedro Henrique Alves, nesta quarta-feira (13). A informação foi veiculada na coluna do jornalista Ancelmo Gois.

A decisão inclui “atividades para maiores de idade” e “relativas a crianças e adolescentes”. Caso não cumpra com a norma, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, terá que pagar multa diária de R$ 100 mil.