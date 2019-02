Justiça determina que Vasco x Fluminense tenha portões fechados

Desembargadora de plantão entende que medida serve para evitar "risco iminente de confronto e violência"

Após muita polêmica envolvendo o setor sul do Maracanã para a decisão da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense, a justiça determinou que a partida deste domingo, às 17h (de Brasília) seja disputada com os portões fechados, ou seja, sem torcida.

A decisão foi da desembargadora Lucia Helena do Passo, que também determinou a devolução dos valores pagos pelos torcedores que já compraram ingressos.

Entenda o caso

O Vasco, estabelecido como mandante do jogo por meio de sorteio, abriu vendas para o setor sul do Maracanã para sua torcida. No entanto, desde 2013, o Fluminense possui uma decisão judicial a qual designa que o espaço ao Tricolor, sendo mandante das partidas ou não.

Então, o Cruz-Maltino entrou com um agravo de instrumento durante o planão judiciário com o intuito de derrubar a liminar. Já o Fluminense reforçou seus direitos pediu a realização da final com os portões fechados e sem torcida.

A desembargadora, então, analisou o caso e entendeu que o contrato estabelece a necessidade de haver acordo com o Fluminense sobre a utilização do setor sul pela torcida vascaína, e concluiu que "o contrato é omisso quanto à hipótese que se apresenta", além de citar que "manifestações publicadas em redes sociais que apontam risco iminente de confronto e violência entre as torcidas do Vasco da Gama e do Fluminense", e pontuou que a postura dos dirigentes "acirram o conflito posto e, agressivamente, incitam a violência entre os torcedores", determinando, assim, que o jogo seja realizado com portões fechados.