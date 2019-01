Justiça aceita Atletiba com torcida única, mas Furacão ainda pode ser punido

Torcida do Coritiba não terá local específico no clássico desta quarta-feira (30)

Faltando poucas horas para a bola rolar entre Athletico-PR e Coritiba, o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná acatou o pedido do Furacão com torcida única.

No entanto, apesar da autorização, o TJD-PR irá julgar as ações do clube. Além de multas, o presidente do clube, Luiz Sallim Emed pode ser punido. O julgamento está marcado para o dia 7 de fevereiro.

Em 2019, o Athletico-PR manteve o projeto de torcida única. Desde maio do ano passado, por decisão do próprio Furacão e do Ministério Público do Paraná (MP-PR ), não há carga específica destinada a torcedores visitantes, nem setor reservado no estádio.