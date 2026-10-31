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imago-sport-1085302730.jpgANP
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Justamente o jogador emprestado Shiloh 't Zand faz o Feyenoord sofrer muito em De Kuip

Match report
Feyenoord x Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie

O Feyenoord deixou escapar pontos importantes na Eredivisie na noite de sábado. A equipe de Giovanni van Bronckhorst parecia caminhar para a vitória sobre o Fortuna Sittard no De Kuip, graças a um gol de Luciano Valente, mas acabou tendo de se contentar com o empate por 1 a 1. Justamente Shiloh 't Zand, emprestado pelo Feyenoord, impôs uma grande decepção ao time de Roterdã já perto do fim. O meio-campista comemorou o gol no De Kuip de maneira surpreendentemente efusiva.

Van Bronckhorst precisou alterar uma posição no time titular em relação ao empate com o PSV (1 a 1), já que Jeremiah St. Juste não estava disponível. Assim, Javi López começou na lateral esquerda, e Mármol formou a dupla de zaga com Tsuyoshi Watanabe. Jakub Moder ficou de fora por causa de uma lesão. No Fortuna Sittard, o técnico Danny Buijs reservou uma vaga entre os titulares para Mohamed Ihattaren, que ainda teve sua condição física avaliada antes da partida.

O Feyenoord tomou a iniciativa desde o apito inicial e logo criou chances de abrir o placar. Mattijs Branderhorst defendeu a finalização de Anis Hadj Moussa aos dez minutos, e Valente acertou a trave pouco depois. A melhor oportunidade, então, foi de Gjivai Zechiël, que recebeu um belo passe em profundidade de Valente e driblou o goleiro, mas, de um ângulo difícil, acertou apenas a rede pelo lado de fora.

Enquanto isso, o Fortuna se fechou em peso no próprio campo e deixou toda a iniciativa com o Feyenoord. O time de Roterdã teve 76% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu superar a organização defensiva da equipe de Limburg. Os visitantes ainda sofreram um revés quando Rodrigo Guth precisou deixar o campo lesionado perto dos 30 minutos e foi substituído por Iván Márquez.

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Depois do intervalo, o Feyenoord continuou em busca do primeiro gol. Valente teve uma ótima chance logo após o reinício, em uma jogada combinada com Zechiël, mas Branderhorst reagiu muito bem e defendeu a finalização à queima-roupa. O Fortuna sofreu outro revés quando Zeefuik saiu lesionado e foi substituído por Kristoffer Peterson.

Após uma hora de jogo, o Feyenoord finalmente quebrou a resistência adversária. Hadj Moussa passou pelo marcador pela direita, avançou por fora e rolou a bola para Valente, que finalizou de perto para fazer 1 a 0. Foi o quinto gol do meio-campista nesta temporada da Eredivisie, recompensando enfim a pressão constante da equipe de Roterdã.

O Feyenoord passou a buscar o segundo gol, mas Hadj Moussa, após uma jogada individual, mandou uma finalização colocada por cima do travessão. Do outro lado, o Fortuna começou a aparecer com mais frequência e Peterson teve uma oportunidade, enquanto o goleiro Stijn Ernst também precisou intervir. Aos 81 minutos, Zechiël parecia ter decidido a partida com um belo chute colocado no canto oposto, mas o gol foi anulado porque López havia estado minimamente impedido no início da jogada.

O gol anulado acabou custando caro ao Feyenoord. Aos 86 minutos, 't Zand ficou com a bola após uma disputa e o meio-campista emprestado pelo Feyenoord acertou o canto inferior: 1 a 1. O goleiro Ernst, do Feyenoord, não foi bem no lance.

O Feyenoord ainda tinha cerca de sete minutos, incluindo os acréscimos, para marcar o gol da vitória. Valente chegou perto, mas, em meio a vários jogadores, chutou pouco acima do gol. Nos segundos finais, Ernst fez uma bela defesa do outro lado e evitou o 2 a 1 do reserva Sven Simons. Assim, a partida terminou em 1 a 1.

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