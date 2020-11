Jurrien Timber: um dos gêmeos do Ajax que quer seguir os passos dos irmãos De Boer

Defensor de 19 anos já impressionou em suas primeiras atuações pelo time principal, enquanto ele e seu irmão planejam uma caminhada rumo à grandeza

Há 30 anos, o comemorava a promoção de Frank e Ronald de Boer ao time principal, depois de desenvolver os talentosos irmãos gêmeos na sua academia de base, uma das mais famosas de todo o mundo.

Os De Boer tiveram carreiras de muito sucesso tanto nos clubes, como Ajax e , quanto com a seleção da . Juntos os dois somam 179 jogos pela Laranja Mecânica.

Agora, três décadas depois, um novo par de irmãos gêmeos está pronto para quebrar a banca em Amsterda. Os gigantes da acreditam que encontraram dois irmãos altamente promissores para o mais alto nível.

Quinten e Jurrien Timber se destacaram desde muito novos. O talento da dupla era expressivo demais para ser ignorado mesmo quando ainda começavam a jogar bola em Utrecht, cidade natal deles.

"Na verdade, nós só acolhemos crianças maiores de seis anos, e ainda há uma lista de espera considerável. Mas os dois com quatro anos eram simplesmente muito bons para serem recusados", disse ao Ajax Showtime Twan Lenders, técnico do time juvenil do clube amador DVSU.

"Antes disso ninguém tinha medo do time, mas eles chegaram e imediatamente se tornaram campeões contra garotos de sete e oito anos".

Tais performances dos talentosos Timber logo chegaram ao conhecimento de times profissinais. Depois de juntarem ao Feyernoord, a dupla se mudou para o Ajax, com 13 anos de idade.

No Ajax, os irmãos se juntaram a um grupo de jogadores que já vinha fazendo a diferença depois de um bom desenvolvimento na base. Nomes como Ryan Gravenberch, Lassina Traore, Naci Unuvar, Perr Schuurs, Sontje Hansen e Brian Brobbey já causaram impacto no time principal.

Enquanto o meia criativo Quinten ainda aguarda para fazer sua estreia no time principal, enquanto se recupera de um pé quebrado, o defensor Jurrien já faz parte dos planos de Erik ten hag na capital francesa, com vários indícios de que ele pode se tornar um defensor importante no mundo do futebol.

Essa crença no potencial do jovem começou a ficar clara quando Timber era o jogador mais novo do grupo do Ajax que foi fazer um treinamento no período do inverno, em janeiro de 2019, Desde então, o atleta continuou seu desenvolvimento muito rapidmente.

Ele passou a última temporada representando o Jong Ajax, na segunda divisão do futebol holandês. Timer foi chamado por Ten Hag para fazer sua estreia profissional no importante jogo contra o Heerenveen, em março de 2020.

Com o time travando uma emocionante corrida pelo título contra o AZ Alkmaar, o Ajax sabia que só uma vitória serviria, e Timer teve uma atuação madura, que ajudou o time a conquistar a vitória por 3 a 1, que acabou sendo a última partida do Ajax na temporada por conta da pausa imposta pela pandemia do novo coronavírus.

A vitória do Ajax garantiu que o time de Amsterdam se classificasse automaticamente para a fase de grupos da , enquanto o AZ, que terminou com o mesmo número de pontos, mas em segundo lugar, foi forçado a jogar as fases preliminares. Perdeu ali e se classificou para a .

"Havia uma grande chance de Jurrien começar outros jogos depois daquele, mas essa oportunidade de uma boa sequência de partidas foi tirada dele", disse Ten Hag em coletiva de imprensa depois que foi confirmado o fim precoce da Eredivisie.

"De qualquer forma, ele se provou e eu vou levar isso para a nova temporada".

Ten Hag cumpriu sua palavra e Timber (que anteriormente jogava com o sobrenome de seu pai, Maduro) jogou em três das quatro primeiras partidas da liga na temporada 2020/21, incluindo o começo como titular contra o Groningen, no começo de outubro.

Uma pequena lesão o tirou de ação desde então, embora ele tenha voltado a ser relacionado para o duelo de útimo sábado (31) contra o Fortuna Sittard e deve ser parte dos planos de Ten Hag para a continuação da campanha.

Ele ficou com o número 2 na camisa, que pertencia a Sergiño Dest antes de se mudar para o Barcelona. Ten Hag já o usou como lateral-direito e também como zagueiro central nessa temporada.

Mesmo não sendo dos jogadores mais altos, com 1,79 m, o físico de Timber nunca o segurou. Com impressionante velocidade e senso de posicionamento, ele é capaz de lidar com sua função de manter os atacantes longe de sua área.

Ele também se sente muito confortável com a boal nos pés, e sua habilidade para passar a pelota tem sido uma das marcas registradas de um jogador que ainda pode trocar de posição antes de se estabelecer como um jogador de renome na Europa e no mundo.

"Ele pode jogar como lateral-esquerdo ou no meio de campo", disse Ten Hag à Ajax TV sobre o jovem de 19 anos, que assinou um novo contrato de quatro anos com o clube holandês em setembro e tem sido notado pela sua liderança nas divisões de base.

"Ele não será líder do time principal do Ajax imediatamente, mas ele ousa falar o que pensa e não é tímido no vestiário. Essas qualidades são importantes", continuou Ten Hag.

Timber já faz parte da seleção sub-21 da Holanda e promete ir até o mais alto nível se seu desenvolvimento seguir nessa toada.

E se seu irmão conseguir atingir o mesmo nível que ele, então os De Boer não são os únicos gêmeos a darem certo no Ajax e no folclore futebolístico holandês.