Jurriën Timber se manifesta repentinamente durante a partida com um tuíte revelador sobre um jogador da Seleção Holandesa

Jurriën Timber curtiu a atuação de Brian Brobbey contra a Suécia na noite de sábado. O zagueiro do Arsenal, que não poderá disputar a Copa do Mundo devido a uma lesão na virilha, demonstrou nas redes sociais, durante a partida da seleção holandesa na Copa do Mundo, estar impressionado com o atacante.

A Holanda teve um excelente início na partida da Copa do Mundo contra a Suécia. A equipe do técnico Ronald Koeman já estava com uma confortável vantagem de 2 a 0 aos vinte minutos, graças a dois gols de Brobbey.

O primeiro gol saiu aos cinco minutos de jogo. Cody Gakpo deu a assistência após um belo ataque pela esquerda, e Brobbey chutou de perto, colocando a Seleção Holandesa na frente.

Pouco mais de dez minutos depois, o atacante voltou a marcar. Denzel Dumfries acertou um cruzamento preciso para Brobbey, que, com segurança, empurrou a bola para o gol, marcando seu segundo gol da noite.

Nesse intervalo, a Suécia teve uma grande chance de reagir por meio de Viktor Gyökeres, mas o goleiro Bart Verbruggen manteve sua equipe na partida com uma defesa importante. A Holanda continuou dominando a partida e pressionou os escandinavos constantemente.

A atuação de Brobbey também não passou despercebida por Timber. O zagueiro acompanha a partida pela televisão e, portanto, se manifesta publicamente durante o jogo.

No X, Timber postou um comentário revelador sobre a atuação de seu companheiro de equipe. “Brian chegouooooo”, escreveu o zagueiro do Arsenal.







