Juric: "Kouadio convocado para a seleção? Para mim, ele perdeu tempo, eu preferia que tivesse ficado no Monza"

O Monza conquistou a primeira vitória da temporada contra o Sassuolo e, na retomada após a pausa, não quer parar. Os brianzoli têm pela frente um obstáculo e tanto, já que vão encarar a Lazio em Roma, líder do campeonato. O técnico do Monza, Ivan Juric, falou em entrevista coletiva antes da partida. -





Um pensamento sobre Eddy Kouadio - no Monza por empréstimo da Fiorentina - convocado de surpresa por Roberto Mancini para a Seleção Italiana, embora depois não tenha entrado em campo nas quatro partidas: "Para mim, ele perdeu tempo. Ok, foi convocado, esteve lá, mas são duas semanas e meia de trabalho nas quais poderíamos tê-lo usado melhor. Para ele, com certeza, se aproximar da Seleção é algo muito grande, mas eu teria preferido que ficasse conosco se não fosse jogar".