Compartilhar Siga GOAL no Google

Jurgen Klopp pediu à seleção da Alemanha que abrace seu crescente status de potência europeia após a vitória convincente por 3 a 1 sobre a Sérvia na Liga das Nações. O ex-técnico do Liverpool elogiou a disciplina tática e a intensidade de sua equipe, que deu mais um passo rumo às quartas de final.

Publicidade

Klopp analisa atuação dominante

A Alemanha deu um passo importante rumo às quartas de final da Liga das Nações na noite de quinta-feira ao vencer a Sérvia por 3 a 1 fora de casa com tranquilidade. Ao analisar a atuação dominante, Klopp insistiu que seus jogadores precisam começar a reconhecer o próprio potencial à medida que seguem evoluindo sob seu comando. O resultado deixa a Alemanha em posição favorável no grupo, e as atenções agora se voltam para uma última partida decisiva em Berlim.

“A equipe fez uma partida muito, muito boa”, disse Klopp à Sky Germany. “Acho que precisamos nos acostumar com o fato de que somos muito bons, de que podemos ser muito bons. Para avaliar isso da maneira certa: é claro que poderíamos ter marcado mais gols hoje. Mas acabei de dizer aos rapazes: ‘Por enquanto, isso não me importa muito.’ Porque não podemos dizer: ‘Estamos iniciando processos e um desenvolvimento’ e, toda vez que paramos para olhar, esperar: ‘Já deveríamos estar mais adiantados.’ Isso vale até para nós mesmos, não apenas para quem vê de fora, mas para nós mesmos.”

Klopp elogia controle total em ambiente hostil na Sérvia

Klopp elogiou sua equipe por atravessar sem problemas um ambiente hostil fora de casa, destacando a serenidade dos jogadores quando os ânimos se exaltaram. Apesar de enfrentar uma Sérvia em má fase em um confronto conhecido por ser complicado, o técnico alemão ficou satisfeito por seu elenco não ter sofrido nenhuma lesão que pudesse custar caro enquanto ditava o ritmo do início ao fim.

“Fomos excepcionalmente bem em muitos momentos hoje, o que tornou as coisas muito difíceis para a Sérvia, que certamente não vive seu melhor momento. Ainda assim, é possível se machucar de verdade em jogos assim, e isso não aconteceu conosco. Muitas sequências foram maravilhosas. Com a bola, encontramos soluções e fomos dominantes. A pressão após a perda da bola foi excepcional. A intensidade, altíssima. Portanto, da minha parte, foi uma partida muito, muito boa”, acrescentou o treinador.

Publicidade Publicidade

Agressividade tirou a Alemanha do ritmo

O técnico admitiu que sua equipe perdeu o ritmo depois do intervalo, em um segundo tempo de atuação mais lenta, e observou que os adversários voltaram muito mais agressivos. Embora seus jogadores tenham tentado retomar o que vinham fazendo, o ex-técnico do Liverpool reconheceu que simplesmente manter a mesma postura se mostrou difícil diante de uma equipe obrigada a mudar completamente sua abordagem. Ainda assim, ele fez questão de elogiar Brajan Gruda por conter com tranquilidade a breve reação adversária antes que a partida saísse do controle.

Tópicos relacionados

“Eles voltaram mais agressivos. Faltou ritmo para nós. É claro que dava para perceber que queríamos manter o ritmo, mas o intervalo não ajuda quando você só quer continuar como antes. O outro time simplesmente precisava fazer tudo de maneira diferente. Essa é a tarefa mais fácil. Mas Brajan conteve com calma aquela breve reação. Depois vieram os cartões vermelhos. Ficou um pouco mais difícil. Estou feliz por termos saído dessa sem nenhuma lesão. Foi simplesmente uma boa noite”, afirmou.

De olho na “final” em Berlim

Com oito pontos conquistados no grupo, a Alemanha está em boa posição para avançar enquanto se prepara para um confronto decisivo com a Holanda em Berlim. A equipe vê a próxima partida como uma “final”, e uma vitória garantirá sua vaga na fase seguinte. Klopp destacou a importância de mostrar ao mundo do futebol que a seleção evoluiu e voltou a ser uma força a ser respeitada.

Publicidade

“Estamos onde deveríamos estar hoje. A primeira tarefa é mostrar ao mundo lá fora que sabemos jogar. Queríamos nos classificar para essa final em Berlim, e agora conseguimos. Estamos aqui para mostrar a todos vocês, do mundo lá fora, que o futebol alemão vai bem, está em boas mãos, temos bons jogadores e estamos acelerando. E então teremos jogos repetidamente, e queremos mostrar que aprendemos, que evoluímos juntos, e isso certamente esteve presente. Mas nunca sabemos de antemão se isso também ficará visível em campo”, concluiu Klopp.