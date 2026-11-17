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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, admitiu ter ficado impressionado com Florian Wirtz após trabalhar de perto com o atacante na seleção. O jogador do Liverpool tem tido dificuldades para manter a regularidade desde sua transferência de £116 milhões para Anfield, mas seu excelente desempenho pela seleção impressionou o ex-técnico do clube.

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Wirtz brilha pela seleção após dificuldades em Anfield

Wirtz mostrou sua qualidade na noite de terça-feira ao marcar duas vezes na vitória contundente da Alemanha por 5 a 0 sobre a Holanda . Os dois gols encerraram a campanha da seleção tetracampeã mundial na fase de grupos da Liga das Nações e ampliaram a boa sequência do atacante pela equipe nacional.

Wirtz agora soma quatro gols nos últimos quatro jogos pela seleção, além das três assistências que deu na Copa do Mundo durante o verão. Sob o comando de Jurgen Klopp, ele assumiu um papel de destaque.

Esse desempenho contrasta fortemente com suas dificuldades desde a transferência de £116 milhões para o Liverpool no verão passado. Em 15 partidas por todas as competições nesta temporada, Wirtz marcou apenas dois gols e deu cinco assistências.

Klopp elogia dedicação do atacante 'extraordinário'

Como deixou Anfield antes da chegada de Wirtz, Klopp nunca havia trabalhado de perto com ele antes de assumir o comando da Alemanha. Após o apito final, o técnico explicou como a atitude do atacante o impressionou.

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"Eu só o conhecia pela televisão", disse Klopp. "Fiquei chocado quando o vi em campo pela primeira vez. Um jogador extraordinário."

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Klopp também observou que encontrar a posição ideal para Wirtz permitiu aproveitar sua incansável pressão sobre os adversários: "Também encontramos a posição certa para Flo. Ajuda o fato de ele se comunicar tanto. É o primeiro jogador a pressionar e consegue pressionar dois adversários sem se cansar."

Carragher pede a Iraola que tire o jogador em dificuldades do time

No Liverpool, Wirtz foi titular em todos os jogos da Premier League desde que Andoni Iraola foi contratado, durante o verão. No entanto, sua falta de resultados em campo levou o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher a pedir que Iraola o poupe das críticas .

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"Ele não oferece nada defensivamente e também não oferece nada no ataque", disse Carragher. "Não quero que ninguém caia em cima do garoto nem o ataque, mas acho que temos razão ao dizer que precisamos de mais e não podemos esperar.

"Voltei e analisei jogadores que foram considerados insuficientes para o Liverpool conquistar um título da liga ou uma Copa da Europa, mas que tiveram impacto real nessas posições. Jogadores como Nicky Barmby, Vladimir Smicer, Yossi Benayoun, Maxi Rodriguez, Yari Litmanen, Philippe Coutinho, Steven Gerrard e Steve McManaman. Eles contribuíram mais do que esse garoto contribui agora, e acho que chegamos a um ponto em que não podemos esperar mais. Acho que é preciso reequilibrar o meio-campo para ter gols e assistências ali, além de jogadores com fôlego, altura e força."

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Pressão aumenta antes do retorno à Premier League

Wirtz agora precisa levar seu ótimo desempenho pela seleção para a Premier League quando os jogos dos clubes forem retomados. Klopp mostrou como uma função ajustada às suas características pode potencializar a pressão que o atacante exerce e sua produção ofensiva.

A decisão de Iraola entre manter a confiança no jogador contratado por £116 milhões ou seguir o apelo de Carragher para reequilibrar o meio-campo do Liverpool definirá a próxima etapa da carreira de Wirtz em Anfield.