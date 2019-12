Jurgen Klopp alfineta VAR: "Não comemoro mais gols"

Treinador dos Reds é famoso por suas reações às margens do gramado, mas o alemão alega que a introdução da tecnologia o forçou a mudar seus caminhos

Jürgen Klopp afirma que a introdução do VAR significa que ele não comemora mais gols, com Sadio Mane tendo um gol anulado na vitória por 2 a 0 do sobre o .

Os Reds pensaram que haviam dado um passo gigantesco para conquistar os três pontos no início do segundo tempo contra o Watford.

Mohamed Salah os atirou na frente pouco antes do intervalo, antes de Mane acertar o fundo da rede com um cabeceio.

Esse esforço foi checado, com o VAR determinando que o atacante do Liverpool estava centímetros à frente do adversário.

As celebrações foram interrompidas, até que Salah conquistou seu segundo jogo no final do jogo, com Klopp admitindo que havia dominado os teatros pelos quais era famoso na linha lateral.

Questionado sobre outra chamada do VAR, o chefe dos Reds disse: "Eu ainda não o vi. Como você pode imaginar, quando você venceu por 2 a 0, não estou muito preocupado com isso. Eu não fazia ideia de onde estava impedido, para ser sincero. Não comemoro mais objetivos porque você precisa esperar até que alguém diga que é um gol. Eu pensei que havia um passe antes em que talvez estivesse fora de jogo, mas Sadio estava em impedimento que eu não podia ver. Eu não o vi de volta, então não faço ideia".

O Liverpool não teve o melhor desempenho possível contra o Watford, com ventos fortes favorecendo ambos os lados, mas Klopp acredita que os Reds ainda valem mais por mais três pontos em uma tentativa de conquistar o título da Premier League.

O alemão acrescentou: “Não foi um dia de folga. Vi muitas boas atuações, marcamos gols sensacionais. Você tem que marcar de diferentes situações. Alguns dias atrás, marcamos dois em cobrança de escanteios, desta vez em dois contra-ataques, o que é bom em um jogo em que você tem muita posse de bola. Sim, nós tínhamos a bola e brincávamos, mas o problema era que nos momentos em que eles ganharam a bola era realmente difícil na proteção. Eles fizeram isso muito bem. Absolutamente não foi um dia de folga, foi apenas um jogo difícil e estou completamente bem com isso”.

Klopp acrescentou a necessidade de obter resultados, dos quais o Liverpool se tornou adepto: “Especialmente em dezembro e janeiro, é preciso mostrar resiliência - isso é a coisa mais importante. E nós mostramos isso, mas Watford também mostrou, então eu respeito isso. Tivemos chances, marcamos gols, mas eles também tiveram chances, das quais não marcaram - e essa é com certeza uma das razões pelas quais estão na situação em que estão. Desta vez, talvez agora eu possa falar, mas o vento nos ajudou hoje de vez em quando - eu tenho certeza que [Ismaila] Sarr teria pelo menos terminado a situação quando ele não acertasse a bola sem a bola. vento. Tornou o jogo complicado para os dois lados, isso é claro, mas os ajuda um pouco mais do que nós nessas situações. Tivemos que lutar, foi o que fizemos e foi por isso que vencemos. Tudo bom".