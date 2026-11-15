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Jurgen Klopp disse à Alemanha que sua reconstrução vem antes de tudo, mesmo com uma vaga na repescagem da Liga das Nações em jogo contra os Países Baixos, em Berlim. O técnico admitiu que sua equipe atravessa um período de transição, enquanto a seleção dos Países Baixos de Xavi Hernandez manteve a base do elenco da Copa do Mundo, e Kai Havertz pediu aos jogadores que façam uma autocrítica rigorosa.

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Klopp coloca o processo acima dos resultados

Klopp quer que os jogadores da Alemanha continuem confiando no processo enquanto buscam dar mais um passo à frente no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações. A seleção alemã vai ao Olympiastadion após uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre a Sérvia na noite de sexta-feira, e o ex-técnico do Liverpool deixou claras suas prioridades em entrevista coletiva.

“Queremos ter sucesso agora, mas o processo que colocamos em andamento está acima de todo o resto”, disse Klopp. “Queremos fazer uma grande atuação e depois veremos como ela se compara à Holanda. Estamos ansiosos por este jogo. Queríamos essa oportunidade, agora a temos e queremos aproveitá-la ao máximo.”

Holanda leva vantagem na experiência

Klopp apontou a experiência do elenco holandês como a principal diferença entre as duas equipes. “[A Holanda tem] basicamente o mesmo elenco que disputou a Copa do Mundo. Essa é a diferença entre nós. Estamos passando por um período de transição”, afirmou.

O técnico da Alemanha também se mostrou impressionado com a Holanda sob o comando de Xavi, que substituiu Ronald Koeman em agosto. “Xavi quer jogar um futebol ‘ao estilo Xavi’, e esta é uma forte geração [holandesa]”, acrescentou Klopp. “Eles têm alguns jovens jogadores de qualidade, são muito habilidosos em campo e têm um técnico que eleva isso a outro patamar.”

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Havertz faz autocrítica

O atacante do Arsenal, Havertz, acredita que todos no elenco podem “analisar com atenção” o próprio desempenho para ajudar a Alemanha a avançar novamente. “A seleção é bem diferente do futebol de clubes. Nós nos reunimos a cada poucos meses e então disputamos um torneio”, disse Havertz.

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“Como equipe, encaramos os últimos torneios de forma negativa demais. É claro que não fiz tudo errado, mas vejo espaço para melhorar e estou analisando meu próprio desempenho com atenção.”

Alemanha precisa vencer para evitar os playoffs

A Holanda lidera o Grupo A2 após golear a Grécia por 7 a 0 em Amsterdã, enquanto os gregos ocupam a segunda posição, à frente da Alemanha pelo critério do confronto direto. A equipe de Klopp precisa vencer a Holanda para evitar os playoffs.

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A Alemanha pode até conseguir uma vaga nas quartas de final se a Sérvia, lanterna do grupo, surpreender a Grécia em Volos.