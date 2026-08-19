Em um clima de celebração vibrante no estádio Camp Nou, o brasileiro Raphinha, novo capitão do Barcelona, enviou uma mensagem forte e emocionante à torcida blaugrana, antes do início do confronto da equipe contra o clube egípcio Al-Ahly na amistosa Copa Joan Gamper.

O Barcelona recebe o Al-Ahly no estádio Camp Nou, na região da Catalunha, na tradicional partida que marca a apresentação dos jogadores da equipe catalã para uma nova temporada.

Raphinha começou seu discurso enviando uma saudação especial aos seus companheiros da seleção espanhola, dizendo: "Gostaria de parabenizar os campeões do mundo. Eles fizeram um trabalho maravilhoso e conquistaram um feito com o qual todos os jogadores de futebol do mundo sonham. Parabéns a todos vocês".

E acrescentou em sua mensagem aos craques do Barcelona campeões da Copa do Mundo com a seleção espanhola: "Gostaria de dizer a eles que devem se sentir orgulhosos por essa conquista, e reconhecer que seus nomes ficarão gravados para sempre na história do futebol mundial".

Em seguida, o capitão brasileiro dirigiu suas palavras a todos, dentro e fora do campo, prosseguindo: "Por último, mas não menos importante, essas palavras são dirigidas a todos nós, tanto a nós que estamos dentro do campo quanto a vocês que nos apoiam de fora. Continuamos a evoluir como equipe, e seguiremos lutando como equipe".

Raphinha encerrou suas declarações com uma promessa clara à torcida catalã: "Por isso, vamos precisar do apoio de todos vocês durante toda a temporada, como sempre fizeram, e como tenho certeza de que continuarão a fazer, e estou confiante de que nós, jogadores e comissão técnica, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para lhes proporcionar muitas alegrias nesta temporada".

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O craque brasileiro finalizou dizendo, em meio a aplausos calorosos das arquibancadas: "Juntos somos muito fortes, e somente juntos podemos disputar todos os títulos possíveis. Muito obrigado a vocês. Viva o Barcelona".