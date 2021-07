Juntos, Gustavo Henrique e Leo Pereira estão invictos na Libertadores com a camisa do Flamengo

Dupla de zaga contestada venceu os três jogos que fizeram juntos na competição desde que chegaram ao clube

O Flamengo sofreu, mas venceu o Defensa y Justicia na estreia de Renato Gaúcho por 1 a 0, na Argentina, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Logo em sua primeira partida na beira do campo, o treinador teve vários desfalques e escalou uma dupla de zaga, formada por Gustavo Henrique e Leo Pereira, bem criticada pelos torcedores. Apesar da desconfiança, eles mantiveram, atuando juntos, 100% de aproveitamento na competição.

Com a vitória sobre o Defensa y Justicia, a dupla completou três jogos juntos na Copa Libertadores e soma agora três vitórias e apenas um gol sofrido. A estreia de Gustavo Henrique e Leo Pereira juntos na competição aconteceu em 2020, ainda sob o comando de Jorge Jesus. Na ocasião, o Flamengo venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1, na Colômia.

Também pela Copa Libertadores 2020, o Flamengo derrotou o Barcelona de Guayaquill por 3 a 0, no Maracanã. Gustavo Henrique e Leo Pereira estiveram juntos novamente. De lá para cá, no entanto, a dupla perdeu espaço e ambos os atletas sofreram muitas críticas. O último, inclusive, quase deixou o clube e só não saiu por falta de boas propostas na visão da diretoria.

Sem Pablo Marí, negociado em 2020, e Rodrigo Caio, lesionado, Renato Gaúcho escalou Gustavo Henrique e Leo Pereira juntos diante do Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (14). Apesar de um início confuso, a dupla melhorou durante a partida e ajudou o Flamengo a sair de campo sem sofrer gols. Vale ressaltar também a excelente participação do goleiro Diego Alves, que fez grandes defesas e acabou eleito o melhor jogador em campo no Norberto "Tito" Tomaghello.

O Flamengo agora se prepara para o duelo contra o Bahia, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro: o time Rubro-Negro soma 15 pontos em 9 jogos e está na oitava posição na tabela.