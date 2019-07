Juntando os cacos, Flamengo tem 3 desafios para enfrentar o Corinthians

Após eliminação da Copa do Brasil, o Rubro-Negro jogará sem Arrascaeta e ainda pode seguir sem Bruno Henrique

O clima no ainda é de ressaca. Ninguém gosta de ser eliminado, derrotado nos pênaltis, como aconteceu durante a semana contra o na Copa do . Ainda mais dentro de casa, com quase 70 mil torcedores apoiando. Mais ainda com o histórico recente de expectativas quebradas e ansiedade por voltar a conquistar grandes títulos. Só que a vida segue, e a equipe treinada por Jorge Jesus já se prepara visando o duelo contra o , em , neste domingo (21), pela 11ª rodada do Brasileirão.

Exatamente por isso, o momento é de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima – como diz a letra da música escrita por Jorge Aragão. O Flamengo já precisa dar uma resposta rápida em três aspectos fundamentais - até porque três dias depois de enfrentar o Corinthians, a equipe carioca viaja para o duelo contra o , no , no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Estes aspectos são: recuperar o psicológico após as críticas pela derrota e da derrota em si, além de preparar a equipe em meio a lesões de alguns dos principais jogadores do time.

Arrascaeta é desfalque

A principal baixa para o é justamente o seu jogador que vinha em melhor momento. Depois de ter feito três gols e dado duas assistências na goleada por 6 a 1 sobre o , na décima rodada do Brasileirão, Arrascaeta vinha fazendo um bom jogo contra o Athletico, mas precisou ser substituído depois que sentiu dores na coxa. Deixou o gramado do Maracanã com apenas 14 minutos decorridos no primeiro tempo. Ainda que o Flamengo tenha aberto o placar já sem o uruguaio, evidente que ele fez falta. Na última quinta-feira (18), um exame detectou lesão muscular no meia, que já é desfalque confirmado tanto para o jogo contra o Corinthians quanto contra o Emelec.

Já o atacante Bruno Henrique, que não entrou em campo contra o Athletico por conta de um problema no tornozelo, também foi reavaliado e ainda é dúvida para domingo. A diretoria corre para deixar o meia-atacante, que ao lado de Arrascaeta talvez seja o jogador mais decisivo e influente da equipe em 2019, em condições de enfrentar os equatorianos nesta quarta-feira (24). Sem ter justamente os dois, o Flamengo foi eliminado da .

Recuperação psicológica

Um ponto muito importante: ainda que tenha de fato caído na Copa do Brasil sem contar com Bruno Henrique e Arrascaeta, o Flamengo teve bons momentos contra os paranaenses. É a sequência do trabalho feito por Jorge Jesus, que vem apresentando resultados rápidos. O Rubro-Negro evoluiu desde a chegada do português, durante a pausa para a . Se por um lado um dos desafios de JJ é remediar os extremos emocionais existentes no Flamengo (a euforia pelas vitórias e uma depressão, talvez mais forte, pelas decepções recentes do clube), saber que existe um bom trabalho para o decorrer desta temporada também passa confiança.

Chutar para longe o baque da derrota

É normal em qualquer esporte que, após uma eliminação dolorosa, como foi nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo, o time entre em campo um pouco baqueado no jogo seguinte. Não é ciência exata, mas acontece. O próprio Rubro-Negro, recentemente, acumulou empates, vitórias e também derrotas após traumas recentes. Mas com o sonho vivo pelo título do Brasileirão, é preciso se recuperar rápido para somar os três pontos, por mais difícil que seja a missão dentro da Arena Corinthians. Mesmo com desfalques, o Clube da Gávea confia na força de seu grupo e no trabalho do novo treinador para tal. O Fla junta os cacos, mas a temporada segue.