Junior Urso revela que abriu mão de outras propostas para jogar no Timão

Jogador chega ao Corinthians após recusar sondagens de Flamengo e São Paulo

Mais novo reforço do Corinthians para a temporada de 2019, Júnior Urso foi apresentado nesta terça-feira (05), no centro de treinamento do clube, na Zona Leste de São Paulo. Durante a entrevista coletiva, o volante de 29 anos revelou que recusou propostas de outras equipes nacionais para atuar no Timão.

Apesar de não revelar quais foram os times, Flamengo e São Paulo fizeram sondagens pelo jogador que preferiu assinar contrato com o clube do coração.

“Eu saí da China com minha situação encaminhada para vir para o Brasil, e surgiram algumas coisas. Eu não sabia de nada, estava tentando assimilar o que fazer. Quando recebi a ligação (do Corinthians), o contato direto do clube, mudou meu pensamento, independentemente de valores era aqui que eu queria estar. Esse lado venceu qualquer valor financeiro”, disse.

Após fechar vínculo com o atleta, o Corinthians divulgou uma foto na qual Júnior Urso vestia a camisa do clube na infância. Sem esconder que torce para o time paulista, o jogador que atuava na China destacou todo o carinho pelo Alvinegro.

“Estou muito feliz, acho difícil explicar o sentimento que estou sentindo, é uma coisa fora do comum estar vestindo essa camisa para mim e para minha família. Quero agradecer aos dirigentes que fizeram esforço para que eu viesse. Na verdade, não precisou de esforço. A partir do momento que me contataram, fiz de tudo para vir”, explicou.