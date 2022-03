Júnior Alonso chega a acordo com Krasnodar e deve voltar ao Brasil

O zagueiro Junior Alonso, ex-Atlético-MG, chegou a um acordo com o Krasnador da Rússia, para suspender o contrato e acertar com um novo clube. Segundo soube a GOAL, o provável destino do jogador é um retorno ao Brasil.

Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, o paraguaio já havia conseguido a liberação para deixar o país russo e treinador por conta própria, como havia trazido a reportagem.

Ainda segundo a apuração, existe a possibilidade de Júnior Alonso ser negociado em definitivo. No entanto, num primeiro momento, o zagueiro deve chegar ao novo clube por um período mais curto, pois o staff do atleta não deseja perder tempo.

A ideia é que até a próxima semana, Alonso já tenha um novo destino. O zagueiro de 29 anos chegou ao Atlético-MG em 2020, onde faturou o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2021, ganhando destaque no cenário do futebol no Brasil.

O zagueiro paraguaio foi negociado com o Krasnodar por cerca de 7,5 milhões de euros (R$ cerca de R$ 43 milhões na época) no início de janeiro, e assinou um contrato válido até junho de 2025. Ele foi o segundo maior investimento do clube russo na janela de transferências, atrás apenas de Jhon Córdoba, que custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 113,66 milhões na cotação atual).