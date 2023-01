Juninho sobre novo técnico de CR7: "Maior mau caráter que conheci no futebol"

O brasileiro trabalhou com Rudi Garcia no Lyon e deu palpites de como deve ser sua relação com o craque português

Cristiano Ronaldo está de casa nova para 2023 e, consequentemente, de chefe novo. O português, que já foi treinado por alguns dos melhores nomes do futebol mundial, agora vai trabalhar com Rudi Garcia, o "maior mau caráter" do esporte, segundo o brasileiro Juninho.

Depois de passagens por clubes como Real Madrid, Juventus e Manchester United, Cristiano Ronaldo agora terá um desafio diferente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, surpreendendo muita gente. E, quem está gostando disso é Rudi Garcia, que vai treinar o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, sem poupar nenhum esforço para fazê-lo feliz no novo clube, nenhum mesmo.

O brasileiro Juninho, que trabalhou com Garcia no Lyon, quando eram diretor e treinador respectivamente, disse que o francês vai adorar a oportunidade de trabalhar com um dos maiores de todos os tempos. Além disso, segundo o ex-jogador, ele fará todo o possível para agradar o astro português, mesmo que isso signifique dar um tratamento preferencial ao atacante.

"Ele não ousará fazer nada que atrapalhe, pelo contrário, ele até serve café da manhã para o Cristiano se for preciso. Ele vai tentar ser amigo, estar próximo e fará de tudo para isso. Será um sonho para ele ser amigo de Cristiano Ronaldo”, disse Juninho ao MaisFutebol.

Além disso, o brasileiro também deixou claro o quanto não gosta de Garcia, a quem colocou como uma das piores figuras do esporte. "Minha experiência com Rudi Garcia foi terrível. Ele é o maior mau caráter que conheci em toda a minha carreira no futebol", disse.

"Não sabe como liderar nada, lidera pelo medo que impõe aos outros. Só respeita as pessoas que têm poder ou de quem ele pode tirar proveito", disse. "Para Rudi Garcia, o sucesso da equipe e a atmosfera no vestiário não importam. O que importa é que ele seja o centro das atenções, mesmo em crise. Mas, como todos os seres humanos altamente frios, ele reconhece aqueles maiores do que ele e tenta tirar proveito disso. Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história do futebol, uma lenda, e Rudi sabe disso".