Júlio César relembra invasão ao CT no Corinthians e conta recomeço no Red Bull

Goleiro falou de momentos tensos da invasão em 2014 e contou sobre volta ao time titular após falha no Paulista deste ano

"Foi bem assustador". É assim que o goleiro Júlio César, hoje no Red Bull , lembra da invasão ao CT Joaquim Grava, em 2014, quando ainda estava no Corinthians. Em conversa com a Goal, ele lembrou daquele episódio, falou o que sentiu ao ver alguns amigos serem abordados pela torcida há duas semanas e contou como tem lidado com a montanha-russa recente que encarou em Bragança Paulista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O goleiro jogou o seu primeiro jogo de Campeonato Brasileiro em 2005, foi campeão do torneio como titular e viveu todos os altos e baixos que a profissão pode lhe oferecer.

Mais times

O último deles reencontrando o ex-time nas quartas de final do Campeonato Paulista. Com apenas 30 segundos de jogo, viu um chute rasteiro de Éderson passar por baixo de si e comprometer a classificação do Red Bull Bragantino para a próxima fase.

A falha, que não causou um jogo ruim, na sua avaliação, fez com que ele perdesse a vaga de titular da equipe. "Procurei ficar quieto, era um momento de silêncio, trabalhar. Fiquei chateado por ter saído do time", reconheceu.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Quando ainda buscava retomar seu posto, Júlio César, hoje mais uma vez titular e capitão do Red Bull Bragantino, viu de longe um momento tenso: ex-companheiros de Corintians foram abordados por torcedores no aeroporto de Guarulhos, com cobranças fortes até a Cássio, justamente o grande ídolo construído após sua falha, em 2012.

O goleiro recordou quando esteve em situação parecida, mas muito mais traumatizante na sua lembrança: a invasão dos torcedores ao CT Joaquim Grava, em fevereiro de 2014.

"Foi bem assustador, tive que ficar um tempo escondido lá dentro até. Ficamos muito assustados. A gente viu os torcedores entrando, eram só os goleiros naquela hora, somos sempre os primeiros a entrar. A gente correu para o hotel, nos trancamos dentro de um banheiro do quarto do hotel. Estávamos eu, Danilo (Fernandes), Walter e Matheus Vidotto", recordou.

Cássio, que estava se recuperando de lesão, não vivenciou o drama ao lado daqueles companheiros. Agora de longe, Júlio César foi quem viu o ex-parceiro de treinamentos ser abordado pela torcida e lamentou bastante que ex-companheiros tenham vivido essa situação.

"Não conversei com ninguém, o que assusta é que está sendo meio que normal no futebol. Isso é normal, mas não pode ser. Enquanto não mudar, tem que lidar com isso", continuou Júlio.

Satisfeito com seu papel e o plano de carreira no Red Bull, Júlio espera renovar seu contrato até o final do ano que vem. Ele se vê encerrando a carreira em Bragança Paulista e, seja dentro ou fora de campo, abrindo um novo caminho dentro da empresa.

"Meu planejamento é ficar aqui o maior tempo possível, quero terminar minha carreira aqui. Se possível, ficar aqui e trabalhar depois. É bem o que eu acredito como futebol correto de fazer. Pode ser que ficar no campo seja o caminho, não sei. Tenho contrato até o fim do ano, vamos conversar para eu poder continuar mais uma temporada", concluiu.

Veja outros trechos da entrevista:

contra o Ceará e retomada no Brasileiro

Vitória foi importantíssima, precisávamos desses três pontos. Ainda não foi o resultado que nós queremos, dá confiança, tira um pouco dessa situação para começar a ver esse caminho mais pra frente.

Demissão de Felipe Tigrão

Eu estou na empresa já há três anos, sei o quão correto eles são. É muito responsável, sólida, muitas coisas que aconteceram aqui. Eles tomaram a decisão que tinha que tomar por alguns problemas que estavam acontecendo.

É o grupo mais jovem com quem trabalhou?

Deve ser o mais jovem, sim. Não pode ter um grupo só de jovens, mas também não pode ser um grupo só de mais experientes. Temos que saber que é dessa maneira, seguir nesse caminho. É bom ter uma pessoa mais experiente, assim como eu e mais alguns jogadores. Eles escutam muito bem, meu relacionamento com todos é muito bom. Tem dado muito reusltado.

Relacionamento com Cleiton, que ganhou e perdeu a vaga de titular

Nós goleiros temos um relacionamento muito bom, meus melhores amigos no futebol são goleiros. Todo mundo briga pelo seu espaço, isso naturalmente vai ser melhor. É um jovem que tem muito talento, não tem dúvida de que ele vai ter muito sucesso na carreira dele. Vai ser o futuro

Eliminação contra o

Mais artigos abaixo

Você quer sair, quer ganhar. A gente estava voltando da pandemia, teve aquele episódio dos testes, mexeu muito no pré-jogo. Não é desculpa, é claro que mexe. Jogo decisivo, grande. Tive meu momento comigo mesmo para trabalhar. Depois tem que ter cabeça boa, trabalhar e tentar reverter

Planos para o Brasileiro

O planejamento é chegar o mais alto possível, esse é o grande objetivo. É chegar o mais longe possível. Hoje especificamente é sair primeiro da zona desconfortavel que a gente está.