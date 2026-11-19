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Técnico deixou quatro atletas cedidos pelo profissional no banco contra o Palmeiras, decisão que desagradou à diretoria e à comissão técnica tricolor

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O técnico Júlio Baptista, responsável pelo sub-20 do São Paulo, causou incômodo nos bastidores do clube após deixar quatro jogadores do elenco profissional no banco de reservas na partida de volta das quartas de final do Paulistão da categoria, contra o Palmeiras, no início de novembro. A decisão desagradou à diretoria e à comissão técnica, que esperavam que os jovens fossem utilizados para ganhar ritmo de jogo. O Tricolor perdeu por 2 a 0, teve um jogador expulso e acabou eliminado da competição.

João Pedro, Isac, Lucca e Ryan Francisco foram os atletas que não começaram a partida. Os quatro haviam sido cedidos pelo elenco principal justamente para ganhar minutos no sub-20, mas acabaram sem entrar em campo. Internamente, o entendimento é de que não vale a pena retirar os jogadores dos treinamentos com o profissional para que eles fiquem no banco na equipe de base.

Segundo informações do ge, a decisão de Júlio Baptista ocorreu em meio a divergências sobre o processo de integração entre Cotia e o CT da Barra Funda. O treinador não concorda com o protocolo de enviar os atletas ao sub-20 apenas na véspera das partidas e gostaria que eles participassem de mais atividades com a equipe antes dos jogos. Além disso, o técnico e o clube avaliaram que o desempenho dos jovens que vinham descendo para a base estava abaixo do esperado.

No primeiro duelo contra o Palmeiras, Júlio utilizou os oito jogadores cedidos pelo profissional. O São Paulo perdeu por 3 a 2, mas reagiu no segundo tempo, quando Robert e João Costa marcaram após mudanças no intervalo. A avaliação interna, segundo apuração do ge, foi de que a equipe apresentou melhora depois da saída de alguns atletas do elenco principal, enquanto o treinador também identificou dificuldades táticas na atuação.

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Para o confronto decisivo, Júlio optou por escalar jogadores que treinavam regularmente com ele no sub-20. João Nazari, Alisson, Marvin e João Costa ganharam espaço entre os titulares, enquanto João Pedro, Isac, Lucca e Ryan Francisco ficaram no banco. A equipe não conseguiu evitar a derrota, foi eliminada do Paulistão e aumentou o desgaste em torno da utilização dos jogadores cedidos pelo profissional.

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Diante do episódio e do objetivo de Dorival Júnior de dar mais oportunidades aos jovens no fim da temporada, a tendência é que os jogadores com idade para atuar no sub-20 desçam menos vezes para a categoria até o fim do ano.

Eliminado do Campeonato Paulista, o time de Júlio Baptista ainda disputa a Copa do Brasil sub-20, estando na semifinal e enfrentando o Atlético-MG por uma vaga na decisão. No duelo de ida, o placar ficou empatado em 1 a 1. A partida de volta acontece na próxima terça-feira (24), às 21h30, com transmissão do Sportv e da Mil Sports.