Júlio Baptista exalta qualidade de Ronaldo: “Mudou a forma como os atacantes jogam”

Além de Ronaldo Fenômeno, o ex-Real Madrid também relembra de outros grandes craques com quem atuou e revela o que todos têm em comum

Júlio Baptista jogou em times históricos ao longo de sua carreira, como o Real Madrid dos 'galácticos' ou o Arsenal de Thierry Henry e cia. Com isso, é claro que o ex-jogador, revelado pelas categorias de base do São Paulo, teve a oportunidade de jogar com os melhores do mundo, mas ainda assim, a qualidade de Ronaldo Fenômeno chamou a atenção.

Após seus primeiros anos pelo São Paulo, quando conquistou os títulos do Rio-São Paulo e do Paulistão, Júlio Baptista foi contratado pelo Sevilla, onde jogou por duas temporadas e mostrou seu cartão de visitas ao futebol europeu.

Dono de um vigor físico invejável, 'La Bestia' chamou a atenção do Real Madrid dos 'galácticos', onde atuou por mais duas temporadas. Neste meio tempo, além de defender a seleção brasileira, também foi emprestado ao Arsenal, de Thierry Henry, que vinha de temporadas incríveis no futebol inglês.

Em evento comemorativo às 90 temporadas de LaLiga, Júlio Baptista lembrou de sua trajetória vitoriosa no futebol, sempre acompanhado dos grandes craques do esporte.

“Joguei em tantos times bons na minha carreira, acredito que joguei com os melhores do mundo. Tive a oportunidade de jogar com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, Roberto Carlos, Totti, Henry, Zidane, Beckham... foram muitos”, lembrou.

Foto: Getty Images

Mas apesar de estar acostumado a jogar com os melhores do mundo, alguns atletas chamaram a atenção do ex-Real Madrid. E um deles foi Ronaldo Fenômeno, que hoje é presidente do Valladolid, clube onde Júlio Baptista trabalha como treinador nas categorias de base.

“O que dizer de Xavi e Iniesta, que joguei contra, ou Guti e David Beckham, que foram incríveis. Passei por muitos jogadores importantes. Mas sempre gostei muito do Zidane, tinha uma grande admiração pela forma como ele jogava”.

“E Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Foi um dos melhores da geração. Transformou a forma como os atacantes jogam. São jogadores que mudam um pouco a forma como o futebol é jogado. Acabam mudando a trajetória de todos os jogadores”, exaltou 'La Bestia'.

Por fim, Júlio Baptista também destacou o que todos esses grandes jogadores têm em comum: a humildade e a vontade de evoluir a cada dia.

“O importante em todos esses jogadores é o perfil que eles têm. Todo jogador que é muito importante tem a humildade como ponto forte, e por isso eles são tão grandes e conseguem construir carreiras tão expressivas no futebol. São pessoas humildes que querem melhorar todos os dias”, concluiu.