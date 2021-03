Julião, um golaço contra o Flamengo e protesto contra protocolo anti-Covid da CBF

Lateral fez o gol da vitória do Fluminense no clássico contra o Flamengo e se manifestou contra a postura da CBF em relação à pandemia

O lateral Igor Julião foi o grande nome da vitória do Fluminense sobre o Flamengo neste domingo (14), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2021.

O triunfo marca os primeiros pontos obtidos pelo Tricolor das Laranjeiras, logo no duelo contra o principal rival, em pleno Maracanã.

Aos 38 do segundo tempo, quando a partida ainda estava empatada em 0x0, Julião recuperou a bola na intermediária, armou o chute e acertou um foguete de direita no ângulo de Hugo, que nada pôde fazer para evitar o golaço do rival.

Após a partida, o jogador explicou a comemoração, com o punho direito cerrado.

“Inspiração foi por causa da postura que o Fluminense sempre teve durante a pandemia. O time que a gente escolhe torcer também é um ato político. Foi para exaltar a postura que o Fluminense teve durante a pandemia”, explicou o lateral.

“A gente sabe como é difícil, mesmo com o protocolo falho que a CBF tem com a gente, fazendo os jogadores viajarem em voos comuns durante o ano inteiro. É para isso, exaltar a postura do Fluminense numa pandemia até porque nem todos estão tendo uma postura coerente”, completou.

Recuperado na competição, o Flu se prepara para a sequência em busca de ascensão na tabela, quando enfrenta Bangu e Boavista, ambos fora de casa, nos dias 20/03 e 23/03, respectivamente.