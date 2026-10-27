Julian Nagelsmann tem interesse em assumir o Manchester United e conta com uma vantagem importante sobre Eddie Howe, favorito ao cargo

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Julian Nagelsmann tem interesse em ser o próximo técnico do Manchester United e leva uma vantagem importante sobre o favorito Eddie Howe na disputa para suceder Michael Carrick. A nomeação de Nagelsmann não teria custo após sua saída do cargo na seleção alemã em julho, enquanto o United teria de pagar uma compensação ao Newcastle para contratar Howe. Carrick deve seguir no comando para a visita ao Chelsea no sábado.

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Nagelsmann tem interesse no cargo de técnico do Manchester United

Carrick seguirá no comando da equipe na visita ao Chelsea, em Stamford Bridge, no sábado, mas a pressão sobre ele aumenta após oito jogos sem vitória em todas as competições. O Manchester United foi derrotado por 3 a 0 em casa pelo Bournemouth no domingo e ocupa a 16ª posição na Premier League, apenas um ponto acima dos três últimos colocados.

Segundo o talkSPORT, Howe é atualmente o favorito para substituir Carrick no comando da equipe em Old Trafford. Nagelsmann, porém, também tem interesse no cargo, e o jornalista especializado em futebol alemão Constantin Eckner acredita que ele leva uma vantagem importante sobre Howe na disputa pela vaga.

Ligação com Vivell pode favorecer Nagelsmann

Eckner disse ao talkSPORT na terça-feira: “Nagelsmann já tinha interesse no cargo de técnico do Manchester United, mas nunca foi realmente o momento certo para ir para lá, apesar de o clube contratar um novo técnico a cada 12 meses, mais ou menos. Existe a ligação com (Christopher) Vivell. Os dois se conhecem, e Vivell pode estar defendendo a contratação de Nagelsmann.”

Segundo o talkSPORT, Vivell, chefe do departamento de observação do United, está defendendo que o clube contrate Nagelsmann. Os dois trabalharam juntos no RB Leipzig, onde Vivell foi diretor técnico durante o período em que Nagelsmann comandou a equipe.

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Nagelsmann não custaria nada ao Manchester United

A situação contratual de Nagelsmann também oferece uma possível vantagem. Eckner continuou: “Pelo que entendo, Nagelsmann teria interesse, mas não é o favorito. Eddie Howe é o favorito, mas Nagelsmann está disponível. A DFB, a Federação Alemã de Futebol, pagou pela rescisão do contrato dele. Portanto, não há nenhum obstáculo. Ele pode ir para onde quiser, enquanto o Manchester United precisa pagar ao Newcastle United para contratar Eddie Howe como técnico neste momento.”

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Nagelsmann deixou o comando da seleção da Alemanha em julho, depois que a equipe, tetracampeã mundial, foi eliminada da Copa do Mundo pelo Paraguai nos pênaltis, na fase de 32 seleções. A DFB então pagou pela rescisão de seu contrato, que iria até o fim da Eurocopa 2028. Howe, por sua vez, deixou o St James' Park no fim do mesmo mês, após quase cinco anos no comando do Newcastle.

Indenização por Howe ainda seria menor que o custo de outras opções

Segundo o talkSPORT, o United teria de pagar 3 milhões de libras ao Newcastle como indenização caso Howe assuma o comando da equipe. O valor é superior ao custo de contratar Nagelsmann, mas inferior às quantias necessárias para contratar Fabian Hurzeler e Unai Emery, que também foram ligados ao cargo.

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Carrick, enquanto isso, comandará o United na visita ao Chelsea no sábado, com seu futuro em Old Trafford em jogo.



