Julian Nagelsmann renuncia imediatamente ao cargo de técnico da seleção alemã após uma Copa do Mundo dramática

Julian Nagelsmann decidiu deixar o cargo de técnico da seleção alemã com efeito imediato, segundo noticiam, entre outros, a Sky Sport e o BILD. A Federação Alemã de Futebol (DFB) já havia aumentado consideravelmente a pressão sobre o técnico nos últimos dias, e ele agora optou por se afastar.

A Alemanha nunca conseguiu convencer totalmente na Copa do Mundo, embora o Paraguai não parecesse representar um problema na fase de 32. No entanto, as coisas correram de outra forma. O jogo terminou em 1 a 1 e os sul-americanos avançaram nos pênaltis.

Após a partida, Nagelsmann afirmou que gostaria de permanecer no cargo, mas a DFB deixou claro que seria melhor se ele considerasse apresentar sua demissão.

Na quinta-feira, ocorreu em Frankfurt uma reunião de crise que durou mais de três horas e meia. Além de Nagelsmann, participaram da reunião o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler e Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann decidiu, de fato, deixar o cargo.

Na verdade, nenhuma alternativa foi oferecida a Nagelsmann. Se ele não se demitisse, seria demitido. Assim, chega a um fim triste a passagem como técnico da seleção do ainda jovem Nagelsmann, de apenas 38 anos, que havia sido nomeado em 2023.

Também foi divulgado esta semana que Jürgen Klopp está aberto a assumir o cargo de técnico da seleção alemã. O lendário treinador ainda trabalha na RedBull, mas consideraria o cargo de técnico da seleção de seu país uma honra grande demais para recusar.

Klopp atuou pela última vez no Liverpool como técnico/gerente. Posteriormente, o alemão foi associado, entre outros, ao Real Madrid, mas seu agente desmentiu esses rumores. Agora, parece que uma contratação pela seleção alemã está prestes a acontecer.