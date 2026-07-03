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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Julian Nagelsmann renuncia imediatamente ao cargo de técnico da seleção alemã após uma Copa do Mundo dramática

Alemanha
Copa do Mundo
J. Nagelsmann

Julian Nagelsmann decidiu deixar o cargo de técnico da seleção alemã com efeito imediato, segundo noticiam, entre outros, a Sky Sport e o BILD. A Federação Alemã de Futebol (DFB) já havia aumentado consideravelmente a pressão sobre o técnico nos últimos dias, e ele agora optou por se afastar.

A Alemanha nunca conseguiu convencer totalmente na Copa do Mundo, embora o Paraguai não parecesse representar um problema na fase de 32. No entanto, as coisas correram de outra forma. O jogo terminou em 1 a 1 e os sul-americanos avançaram nos pênaltis.

Após a partida, Nagelsmann afirmou que gostaria de permanecer no cargo, mas a DFB deixou claro que seria melhor se ele considerasse apresentar sua demissão.

Na quinta-feira, ocorreu em Frankfurt uma reunião de crise que durou mais de três horas e meia. Além de Nagelsmann, participaram da reunião o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler e Hans-Joachim Watzke. Nagelsmann decidiu, de fato, deixar o cargo.

Na verdade, nenhuma alternativa foi oferecida a Nagelsmann. Se ele não se demitisse, seria demitido. Assim, chega a um fim triste a passagem como técnico da seleção do ainda jovem Nagelsmann, de apenas 38 anos, que havia sido nomeado em 2023.

Também foi divulgado esta semana que Jürgen Klopp está aberto a assumir o cargo de técnico da seleção alemã. O lendário treinador ainda trabalha na RedBull, mas consideraria o cargo de técnico da seleção de seu país uma honra grande demais para recusar.

Klopp atuou pela última vez no Liverpool como técnico/gerente. Posteriormente, o alemão foi associado, entre outros, ao Real Madrid, mas seu agente desmentiu esses rumores. Agora, parece que uma contratação pela seleção alemã está prestes a acontecer.

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