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NagelsmannGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Julian Nagelsmann perto de um retorno espetacular? Sucessor de Jürgen Klopp fala sem rodeios

Bundesliga
Leipzig
J. Nagelsmann
M. Demichelis
J. Klopp

Julian Nagelsmann voltará à Bundesliga em breve? Se depender de Roger Schmidt, sucessor de Jürgen Klopp no universo da RB, o RB Leipzig não é uma opção para esse retorno.

"Isso é perfeitamente normal hoje em dia no futebol. Quando se perde um ou dois jogos, é preciso lidar repetidamente com esse tipo de assunto", disse Schmidt no programa Aktuelles Sportstudio, da ZDF, e ressaltou: "Estamos muito longe disso."


Na semana passada, veículos como a Sport Bild e a Sky noticiaram que o novo técnico Martin Demichelis já estaria sob pressão após o início ruim de temporada, com apenas duas vitórias nos quatro primeiros jogos, e que o Leipzig estaria avaliando possíveis substitutos. Entre eles estaria o ex-técnico da seleção alemã, que já comandou a equipe da Saxônia entre 2019 e 2021.

Também foi dito que Nagelsmann não descartaria voltar ao RB, mas que também teria interessados da Premier League inglesa. Schmidt negou enfaticamente que o nome de Nagelsmann tenha sido mencionado no RB Leipzig. "Você quer dizer no RB Leipzig? Não que eu saiba. Não comigo", disse o novo diretor global de futebol.

Martin Demichelis segue firme no cargo no RB Leipzig?

De todo modo, qualquer discussão sobre o comando técnico em Leipzig, se é que houve alguma, deve estar encerrada por enquanto. Na noite de sábado, os animados Touros atropelaram o Eintracht Frankfurt por 6 a 0.

Por isso, Schmidt também ressaltou: "O que precisamos é de certa continuidade no cargo de treinador. No momento, estamos felizes com o que aconteceu hoje. Nossos treinadores recebem o máximo apoio também de nós, da equipe global. Estamos totalmente focados nisso", disse Schmidt, que assumiu oficialmente o cargo de Klopp no grupo em 1º de outubro.

Sobre Demichelis, afirmou: "Tenho experiência com jogadores argentinos, especialmente no Benfica, e gosto da mentalidade deles. A maioria dos jogadores argentinos exerce papéis de liderança em seus clubes. Eles trazem aquele algo a mais necessário para vencer jogos. Também tive essa impressão dele."

O RB Leipzig volta a campo já na terça-feira da próxima semana, contra o PSV Eindhoven, pela Champions League. Depois, terá pela frente o confronto de destaque da Bundesliga na casa do Bayern de Munique, antes de visitar o Real Madrid, novamente pela Champions League.

Martin Demichelis RB LeipzigGetty Images

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