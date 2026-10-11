"Isso é perfeitamente normal hoje em dia no futebol. Quando se perde um ou dois jogos, é preciso lidar repetidamente com esse tipo de assunto", disse Schmidt no programa Aktuelles Sportstudio, da ZDF, e ressaltou: "Estamos muito longe disso."





Na semana passada, veículos como a Sport Bild e a Sky noticiaram que o novo técnico Martin Demichelis já estaria sob pressão após o início ruim de temporada, com apenas duas vitórias nos quatro primeiros jogos, e que o Leipzig estaria avaliando possíveis substitutos. Entre eles estaria o ex-técnico da seleção alemã, que já comandou a equipe da Saxônia entre 2019 e 2021.

Também foi dito que Nagelsmann não descartaria voltar ao RB, mas que também teria interessados da Premier League inglesa. Schmidt negou enfaticamente que o nome de Nagelsmann tenha sido mencionado no RB Leipzig. "Você quer dizer no RB Leipzig? Não que eu saiba. Não comigo", disse o novo diretor global de futebol.

Martin Demichelis segue firme no cargo no RB Leipzig?

De todo modo, qualquer discussão sobre o comando técnico em Leipzig, se é que houve alguma, deve estar encerrada por enquanto. Na noite de sábado, os animados Touros atropelaram o Eintracht Frankfurt por 6 a 0.

Próximas partidas RBL Liga dos Campeões 15:00 PSV

Por isso, Schmidt também ressaltou: "O que precisamos é de certa continuidade no cargo de treinador. No momento, estamos felizes com o que aconteceu hoje. Nossos treinadores recebem o máximo apoio também de nós, da equipe global. Estamos totalmente focados nisso", disse Schmidt, que assumiu oficialmente o cargo de Klopp no grupo em 1º de outubro.

Sobre Demichelis, afirmou: "Tenho experiência com jogadores argentinos, especialmente no Benfica, e gosto da mentalidade deles. A maioria dos jogadores argentinos exerce papéis de liderança em seus clubes. Eles trazem aquele algo a mais necessário para vencer jogos. Também tive essa impressão dele."

O RB Leipzig volta a campo já na terça-feira da próxima semana, contra o PSV Eindhoven, pela Champions League. Depois, terá pela frente o confronto de destaque da Bundesliga na casa do Bayern de Munique, antes de visitar o Real Madrid, novamente pela Champions League.