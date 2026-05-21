Julian Nagelsmann divulga a sólida convocação da Alemanha para a Copa do Mundo

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo. Manuel Neuer, de 40 anos, volta a defender a baliza da Alemanha após dois anos.

O goleiro do Bayern de Munique havia encerrado sua carreira internacional após a Euro 2024, disputada em seu próprio país. Agora, Neuer volta à seleção.

O experiente goleiro vai disputar a vaga com Oliver Baumann e Alexander Nübel. Marc-André ter Stegen não estará presente neste verão.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah e Malick Thiaw são os zagueiros convocados.

Nagelsmann leva vários meio-campistas: Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala e Florian Wirtz.

No ataque, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav e Nick Woltemade devem garantir os gols.

No próximo mês, a Alemanha enfrentará Curaçao, Equador e Costa do Marfim no Grupo E. Durante a Copa do Mundo de 2022, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos.