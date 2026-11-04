Segundo uma reportagem da Sport Bild, o ex-técnico da seleção alemã ao menos não estaria totalmente contrário a uma segunda passagem por seu antigo clube.

De acordo com a publicação, em uma conversa informal, algo normal mesmo em clubes da Bundesliga que não estão à procura urgente de um treinador, Nagelsmann ao menos não recusou a possibilidade de imediato. Isso pode ser interpretado como um sinal de que estaria disposto a voltar.

Segundo a Sport Bild, Nagelsmann estaria a postos caso os dirigentes do RB decidam demitir Demichelis. Nesse sentido, o ex-técnico do Bayern de Munique e do TSG Hoffenheim seria uma espécie de "sombra" do argentino. Ainda não há, porém, nada de concreto.

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Como tem sido a temporada do RB Leipzig até agora?

O motivo das supostas discussões entre os dirigentes do Leipzig são os resultados bastante irregulares até aqui na atual temporada. É verdade que, após oito rodadas, o Leipzig ocupa uma respeitável quarta posição na Bundesliga, apenas três pontos atrás do líder Bayern de Munique. Ao mesmo tempo, sofreu goleadas diante de Real Madrid e Calcio Como na Champions League (ambas por 4 a 1), além da derrota por 6 a 1 para o Bayern no confronto entre os times do topo da tabela.

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O acionista Red Bull, em particular, veria esses resultados de forma negativa. Contra equipes de ponta, Demichelis, que já teria sido contestado no início da temporada, ainda parece incapaz de apresentar uma proposta tática adequada. As derrotas por placares elásticos mostram o quanto o clube ainda está distante do objetivo declarado de estar entre os "10 melhores da Europa". Além disso, a barreira linguística seria um problema, já que Demichelis não falaria alemão nem inglês suficientemente bem para transmitir suas orientações diretamente a toda a equipe. Tudo isso reduziria consideravelmente o crédito do argentino.

Por outro lado, Nagelsmann continua muito bem-visto pela Red Bull. O treinador de 39 anos comandou o Leipzig entre 2019 e 2021 e levou o clube, entre outras conquistas, ao vice-campeonato da Bundesliga e à semifinal da Champions League. Oliver Mintzlaff, chefe da Red Bull, classificou mais tarde a liberação de Nagelsmann para se transferir ao Bayern como "uma das maiores decisões equivocadas" de sua carreira.

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Julian Nagelsmann vai substituir Martin Demichelis no RB Leipzig?

Diante da recente sequência de vitórias de Demichelis (os últimos três jogos terminaram em triunfo), é incerto se haverá uma troca de treinador em breve no Leipzig. Roger Schmidt, sucessor de Jürgen Klopp como "Head of Global Soccer" no universo do RB, declarou recentemente que uma volta do ex-técnico da seleção alemã está fora de cogitação para ele.

"Isso é perfeitamente normal hoje em dia nesse meio. Sempre é preciso lidar com essas questões quando se perde um ou dois jogos", disse Schmidt ao programa Aktuelles Sportstudio, da ZDF, e enfatizou: "Estamos muito longe disso."

Em vez disso, seria preciso ter "uma certa continuidade no cargo de treinador. No momento, estamos satisfeitos com o que aconteceu hoje. Nossos treinadores recebem o máximo apoio também de nós, da equipe global. Estamos totalmente concentrados nisso", afirmou Schmidt. Sobre Demichelis, ele declarou: "Tenho experiência com jogadores argentinos, especialmente no Benfica, e gosto da mentalidade deles. A maioria dos jogadores argentinos exerce funções de liderança em seus clubes; eles trazem aquele algo a mais de que se precisa para vencer jogos. Também tive essa impressão dele."

Jürgen Klopp teria sido o principal responsável pela contratação de Martin Demichelis

Segundo a Sport Bild, uma troca de treinador também seria um reconhecimento, por parte dos dirigentes do clube, de que agiram sem a devida reflexão e com pressa no verão. Ao que consta, Klopp, antecessor de Schmidt, teve papel decisivo na chegada de Demichelis, depois de, segundo rumores, também ter conseguido impor a demissão de Ole Werner.

Se Demichelis mantiver sua sequência de vitórias — o RB enfrenta o Manchester City na Champions League na noite de quarta-feira —, uma demissão seria praticamente impossível.

Ao mesmo tempo, cresce a pressão sobre os dirigentes do RB, liderados por Mintzlaff, caso decidam tentar contratar Nagelsmann. Ao que consta, o ex-técnico da seleção alemã, dispensado após a Copa do Mundo de 2026, também está na lista do Manchester United, clube da Premier League que atravessa uma crise.