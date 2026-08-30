Como informa a Sky, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, pretende contar firmemente com o jogador de ataque do 1. FC Köln. Caso nada imprevisto, como por exemplo uma lesão, aconteça, Klopp certamente convocará El Mala para os próximos jogos da Nations League no fim de setembro e início de outubro, diz a reportagem.

O novo treinador da DFB vê grande potencial em El Mala e quer dar confiança ao jogador do Köln desde o início de seu trabalho. Na abertura da Bundesliga, o jogador de 20 anos também fez propaganda de si mesmo, teve uma forte atuação na vitória por 3 a 2 do FC sobre o TSG Hoffenheim no sábado e marcou, após uma bela jogada, o importante gol que fez o 1 a 1 momentâneo.

Caso Klopp realmente o convoque, El Mala poderá enfim fazer sua estreia pela seleção principal com atraso. O antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann, que havia renunciado após a eliminação precoce na Copa do Mundo, até convocou o driblador pela primeira vez em novembro do ano passado, mas ele não entrou em campo. Em vez disso, Nagelsmann enviou El Mala, como combinado previamente, durante o período de treinamentos para a seleção sub-21, pela qual ele atuou sete vezes até aqui (um gol).

Said El Mala esteve no elenco da seleção da DFB para a Copa do Mundo?

Enquanto isso, El Mala esperou em vão por uma nova convocação para a seleção principal, e Nagelsmann também não encontrou espaço para ele no elenco da Copa do Mundo de 2026. A decisão do ex-técnico da seleção de não convocar El Mala posteriormente nem mesmo após o desfalque de última hora por lesão da joia do Bayern, Lennart Karl, causou certa surpresa. Em vez disso, Assan Ouedraogo (RB Leipzig) foi chamado, mas acabou não jogando um minuto sequer no torneio na América do Norte.

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Klopp já havia escancarado a porta para novatos em sua coletiva de apresentação no fim de julho e também enfatizado que os pontas deverão desempenhar um papel decisivo sob seu comando: "Porque qualquer adversário pode deixar o campo muito fechado. A única vantagem que se tem é por um breve momento na ponta. Os armadores de hoje em dia estão na ponta", disse Klopp. Com sua velocidade, força no drible e sua objetividade em direção ao gol, El Mala se encaixa muito bem, do ponto de vista ofensivo, no intenso futebol de Klopp, mas também será decisivo o seu trabalho na contrapressão.

Por que fracassou a transferência de El Mala para o BVB?

Depois de semanas turbulentas, no entanto, a situação em torno de El Mala fora de campo se acalmou um pouco. O Borussia Dortmund queria contratar o astro do FC de qualquer maneira, e ele provavelmente também teria ido com muito gosto para o BVB. No fim das contas, porém, as exigências financeiras do Köln foram altas demais para o Dortmund, e por isso a transferência fracassou. El Mala em vez disso prorrogou antecipadamente seu contrato com os Bodes por mais um ano, até 2031, entre outras coisas com um belo aumento salarial.

A certeza pública sobre se Klopp convocará El Mala para seus primeiros jogos à beira do campo da seleção da DFB virá em 17 de setembro. Na ocasião, o técnico de 59 anos anunciará sua primeira lista e, uma semana depois (24 de setembro), El Mala poderá enfim estrear em Amsterdã contra a Holanda. Três dias depois, será a estreia de Klopp em casa, em Augsburg, contra a Grécia (27 de setembro), e a Alemanha ainda enfrentará a Sérvia em mais dois jogos da Nations League (1º de outubro, Munique) e novamente a Grécia (4 de outubro, Tessalônica).