Como informa a Sky, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, planeja firmemente contar com o jogador ofensivo do 1. FC Köln. Caso nada imprevisto, como por exemplo uma lesão, aconteça no meio do caminho, Klopp certamente convocará El Mala para os próximos jogos da Liga das Nações no fim de setembro e no início de outubro, diz a reportagem.

O novo treinador da DFB vê grande potencial em El Mala e quer dar confiança ao jogador do Colônia desde o início de seu trabalho. Na abertura da Bundesliga, o jovem de 20 anos também reforçou sua candidatura: na vitória por 3 a 2 do FC sobre o TSG Hoffenheim no sábado, teve uma grande atuação e marcou, após uma bela jogada, o importante gol que fez o momentâneo 1 a 1.

Se Klopp realmente o convocar, El Mala poderá enfim fazer, com atraso, sua estreia pela seleção principal. O antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann, que havia renunciado após a eliminação precoce na Copa do Mundo, até o convocou pela primeira vez em novembro do ano passado, mas ele não entrou em campo. Em vez disso, Nagelsmann enviou El Mala, como havia sido combinado anteriormente, durante o período de treinamentos para a seleção sub-21, pela qual ele atuou sete vezes até aqui (um gol).

Said El Mala esteve no elenco da seleção da DFB para a Copa do Mundo?

Enquanto isso, El Mala esperou em vão por uma nova convocação para a seleção principal, e Nagelsmann também não encontrou espaço para ele no elenco da Copa do Mundo de 2026. A decisão do ex-técnico da seleção de não chamar El Mala posteriormente nem mesmo após o desfalque de última hora por lesão da joia do Bayern, Lennart Karl, causou, em parte, surpresa. Em vez disso, Assan Ouedraogo (RB Leipzig) foi chamado, mas acabou não jogando um minuto sequer no torneio na América do Norte.

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Klopp já havia escancarado a porta para novatos em sua entrevista coletiva de apresentação no fim de julho e também enfatizado que os pontas deverão desempenhar um papel decisivo sob seu comando: "Porque qualquer adversário pode fechar muito o campo. A única vantagem que se tem é por um breve momento na ponta. Os armadores do futebol de hoje estão na ponta", disse Klopp. Considerando apenas o aspecto ofensivo, El Mala, com sua velocidade, força no drible e objetividade em direção ao gol, se encaixa perfeitamente no futebol intenso de Klopp, mas o fator decisivo também será seu trabalho na pressão pós-perda.

Por que a transferência de El Mala para o BVB melou?

Depois de semanas turbulentas, porém, fora das quatro linhas a situação em torno de El Mala já se acalmou um pouco. O Borussia Dortmund queria contratar o astro do FC a todo custo, e ele provavelmente também teria ido com muito prazer para o BVB. No fim, porém, as exigências de transferência do Colônia eram altas demais para o Dortmund, e por isso a negociação fracassou. El Mala em vez disso renovou antecipadamente seu contrato com os Bodes por mais um ano, até 2031, adoçado, entre outras coisas, com um belo aumento salarial.

A confirmação pública sobre se Klopp convocará El Mala para seus primeiros jogos à beira do campo da seleção da DFB virá em 17 de setembro. Nesse dia, o treinador de 59 anos anunciará sua primeira lista, e uma semana depois (24 de setembro) El Mala poderá finalmente estrear em Amsterdã contra a Holanda. Três dias depois, Klopp fará sua estreia em casa, em Augsburg, contra a Grécia (27 de setembro); além disso, a Alemanha ainda enfrentará a Sérvia (1º de outubro, Munique) e novamente a Grécia (4 de outubro, Tessalônica) em outros dois jogos da Liga das Nações.