Julian Brandt rasgou elogios ao novo companheiro de equipe Thilo Kehrer em entrevista à ESPN. Os alemães se conhecem bem e, segundo Brandt, o Ajax fez um excelente negócio ao contratar o defensor por empréstimo junto ao AS Monaco. O meio-campista também falou muito bem de Sofyan Amrabat.

Brandt e Kehrer jogaram juntos treze vezes em partidas oficiais antes do reencontro em Amsterdã. Em onze ocasiões, isso aconteceu pela Alemanha, e em duas pela seleção alemã sub-17. Eles também se enfrentaram sete vezes: quatro em Schalke 04 x Bayer Leverkusen e três em Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund.

"Eu o conheço desde a seleção alemã sub-17", começa Brandt. "Jogamos muitas partidas juntos. Não só em equipes profissionais, mas também na base. Ele é um cara muito tranquilo, mas também muito gentil."

"Em campo, eu o considero muito atlético. Ele é muito rápido, salta muito alto e também é bom nas disputas aéreas. Ele jogou, entre outros, por Paris Saint-Germain e AS Monaco, além de ter atuado na Alemanha." Kehrer jogou na Alemanha pelo Schalke 04, o arquirrival do Borussia Dortmund, clube pelo qual Brandt jogou por anos.

"Ele tem a experiência para saber onde deve estar em campo. Se precisamos avançar ou, pelo contrário, recuar um pouco para defender. Para jogadores jovens, como Youri Baas e Aaron Bouwman, é importante serem guiados nisso."

"Acho que agora temos em cada linha um ou dois jogadores que podem ajudar os jovens no desenvolvimento, para possivelmente se tornarem a próxima estrela deste clube."

Brandt também aprovou a chegada de Sofyan Amrabat, que, assim como ele, foi contratado sem custos pelo diretor técnico Jordi Cruijff. "Acho que o '6' ocupa um lugar muito importante em campo. Uma das posições mais importantes de uma formação."

"Esse tipo de jogador pode determinar para que lado a partida vai. Sofyan também é um jogador muito experiente, vem de Copas do Mundo muito bem-sucedidas com sua seleção. Jogou em muitas ligas, por diferentes clubes."

"Acho que ele fala quatro idiomas, o que também é muito bom de se ter. Para um time com jogadores jovens, é bom ter alguém que dite o ritmo e possa trazer equilíbrio."

"Temos jogadores ofensivos muito bons, mas ele é alguém que pode dar suporte à defesa e isso ajuda enormemente. Os detalhes decidem se você vence, perde ou empata uma partida. Se você será campeão, ou não", vê Brandt um papel crucial para o marroquino nisso.