Julian Brandt está extremamente feliz por ser jogador do Ajax, como contou em entrevista aos canais do clube. As conversas com o diretor técnico Jordi Cruijff convenceram o meio-campista sobre o projeto, mas anos atrás Brandt também já teve uma experiência especial com o Ajax.

“Comecei a conversar com o Jordi e ele falou sobre o projeto em que estava trabalhando. Quando olhei nos olhos dele e ele me contou o que queria fazer nesta temporada, fiquei animado”, disse Brandt, que, segundo informações, também poderia ter assinado com praticamente toda a elite e subelite da Espanha, Itália, Inglaterra e Alemanha.

“Aliás, não falei apenas com o Jordi, mas também com o treinador”, prosseguiu o alemão de 30 anos. “Se você tem um treinador que quer jogar um futebol que combina com o Ajax, então acho que isso combina muito bem comigo. Isso realmente faz parte do projeto, da visão. Por isso, tenho a sensação de que isso é perfeito para mim.”

“Joguei aqui uma vez contra o Ajax com o meu clube anterior e perdemos por 4 a 0”, relembrou Brandt sobre a partida da Liga dos Campeões entre Ajax e Borussia Dortmund, em outubro de 2021. “Foi um dia ruim para nós, realmente uma partida muito ruim.”

Mesmo assim, Brandt não esqueceu daquela noite específica. “A atmosfera foi realmente inacreditável”, declarou. “E isso ficou comigo. Naquela noite, houve um time que jogou bom futebol.”

Brandt assinou contrato até 2029 e, por isso, espera poder contribuir nos próximos anos para um novo sucesso do Ajax. “Acho que é um bom sinal estarmos falando de um período de três anos. Que tenhamos um bom período juntos.”

“Porque não podemos mudar tudo nem ser bem-sucedidos em dois dias, isso leva tempo. Acho que será um período empolgante, precisamos fazer com que o entusiasmo se transforme em um período de sucesso. Estou ansioso por isso.”