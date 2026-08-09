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Julian BrandtESPN
Siep Engelen

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Julian Brandt faz grande elogio a outro treinador da Eredivisie após PEC x Ajax: “Eu gosto dele”

PEC Zwolle x Ajax
PEC Zwolle
Ajax
Eredivisie
J. Brandt
P. Bosz

Julian Brandt ainda mantém uma relação próxima com o técnico do PSV, Peter Bosz, como ficou claro em sua entrevista à ESPN logo após o apito final de PEC Zwolle x Ajax (0 a 2). O reforço do time de Amsterdã falou muito bem do treinador do rival na Eredivisie. 

“Não, eu não falei com ele antes de ir para o Ajax”, respondeu Brandt à pergunta do repórter Cristian Willaert, que contou que o alemão é um dos jogadores favoritos de Bosz. Os dois trabalharam juntos anteriormente no Bayer Leverkusen. 

“Mas eu sempre tive uma relação ótima com ele, e continuo tendo. Sempre mantivemos contato. Às vezes semanalmente, às vezes mensalmente... Também já estivemos em lados opostos, mas o contato nunca parou.” 

“Mas, claro, eu não perguntei a ele sobre o campeonato holandês, nem sobre o Ajax. Quando você é rival, é muito estranho pedir conselhos um ao outro”, disse Brandt. 

“Mas eu ainda gosto muito dele como treinador. Tenho grande admiração por ele e estou ansioso para revê-lo em breve.” 

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O Ajax já vai enfrentar o PSV na 5ª rodada da Eredivisie. Em 5 de setembro, o clássico será disputado na Johan Cruijff ArenA.

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