Julian Brandt é claro sobre retorno à seleção da Alemanha: "Se eu não for convocado desta vez…"

Julian Brandt vive atualmente excelente fase no Ajax, e isso imediatamente gera especulações sobre um retorno à seleção da Alemanha. O meia de 30 anos, porém, ainda não quer se precipitar, como ficou claro em sua entrevista à NOS.

Contra Fortuna Sittard e Willem II, Brandt teve grande importância para o Ajax. As duas partidas terminaram com vitória por 5 a 1, e em ambas o meio-campista marcou. Assim, as especulações sobre um retorno à seleção alemã surgem naturalmente.

Mas será que ele próprio espera um telefonema? “Não, porque, para ser sincero, já faz bastante tempo que estou fora, uns dois anos. No momento, estou focado apenas no Ajax”, disse Brandt.

Ainda assim, a porta para a die Mannschaft está longe de estar fechada, pelo menos se depender de Brandt. “Claro que todo jogador espera ser convocado. Mas, se não for nesta vez, talvez seja na próxima.”

“Tento fazer com que, com minhas atuações, o novo técnico da seleção me convoque”, prosseguiu Brandt. “Quinta-feira (quando a convocação será anunciada, red.) não será um dia superespecial para mim, porque já joguei antes pela Alemanha. Mas, claro, sempre há um pouco de esperança.”

“Se não acontecer, também não será um grande drama. Aí é seguir em frente normalmente, e vou tentar fazer com que ele me convoque na próxima vez. Ou o Thilo (Kehrer, red.). Tudo bem também.”

Em novembro de 2024, Brandt disputou sua última partida pela seleção, na Liga das Nações contra a Hungria (1 a 1). Na época, aquele também já havia sido seu primeiro jogo pela Alemanha em um ano. No total, Brandt entrou em campo 48 vezes pela die Mannschaft, que na próxima quinta-feira enfrentará a seleção da Holanda pela Liga das Nações.