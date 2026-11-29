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Julian Alvarez parece ter recuperado o faro de gol no momento certo para o Atlético de Madrid. O atacante argentino voltou a marcar na suada vitória por 3 a 2 do time de Diego Simeone sobre o Elche, no Martinez Valero. Foi uma atuação importante da contratação de verão, que agora soma dois gols nos últimos dois jogos.

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Alvarez mantém sequência de gols na vitória sobre o Elche

O jogador apelidado de "Aranha" começa a mostrar seu futebol na capital espanhola após um período de adaptação. Depois de marcar contra o Viking na Champions League na última quarta-feira, Alvarez mostrou que está encontrando seu ritmo ao balançar a rede contra o Elche . A melhora recente sugere que o ex-jogador do Manchester City enfim está se firmando em sua função sob o comando de Diego Simeone, com dois gols em apenas quatro dias.

Seu gol mais recente foi uma demonstração de puro instinto. Após receber um passe preciso de Alex Baena, Alvarez precisou de apenas alguns toques para se preparar antes de finalizar de esquerda e superar o goleiro Axel Dituro. O gol coroou uma construção paciente, com 22 passes, número que mostra como Alvarez começa a retribuir a confiança depositada nele pelo técnico durante os momentos mais difíceis da temporada. Ao comentar o lance depois do apito final, o argentino admitiu que não percebeu, na hora, a qualidade da finalização. "Estou me sentindo muito bem em todos os aspectos. No lance do gol, Alex deixa a bola muito bem para mim, e dou mais um ou dois toques", disse o atacante, segundo o Mundo Deportivo.

Atacante se surpreende ao rever o gol

O atacante argentino improvisou de forma notável no calor do momento, mas só percebeu a dificuldade do ângulo e da execução ao rever as imagens. Durante a jogada, a adrenalina e o instinto prevaleceram, fazendo uma finalização de alto grau de dificuldade parecer rotineira, em vez de um verdadeiro teste de frieza e técnica digno de melhores momentos.

Ao falar com franqueza depois da partida, o atacante revelou sua surpresa com a dificuldade do lance: "Em campo, achei que era mais fácil. Depois vi o replay e percebi que não era tão fácil, mas, felizmente, a bola entrou".

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Simeone elogia atuação extraordinária do atacante

Simeone não poupou elogios ao compatriota, que parece estar chegando à melhor forma a tempo de uma sequência decisiva de jogos. O técnico do Atlético destacou que ter Alvarez confiante é essencial para as ambições do time. Segundo Simeone, o elenco precisa proteger e apoiar o atacante para que ele continue apresentando o alto nível esperado de um jogador de sua qualidade.

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Ao falar com a imprensa após a partida, Simeone demonstrou satisfação com o resultado e com a contribuição de seu destaque. "Ele fez outra partida extraordinária. Um gol fantástico! Vamos cuidar dele para que se sinta bem e possa nos dar tudo o que é capaz de oferecer", explicou o técnico.

Atlético mira vitória fora de casa contra o Barcelona

O Atlético visita o Barcelona no meio da semana com um embalo visivelmente maior do que o demonstrado nos jogos recentes e leva confiança renovada para um dos compromissos fora de casa mais exigentes do calendário. O time de Simeone encontrou um ritmo melhor tanto no controle da partida quanto nas transições, o que lhe dá motivos para acreditar que pode dificultar a vida dos anfitriões diante de uma torcida catalã barulhenta.

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Jogos dessa importância se distinguem dos demais da temporada: resultados anteriores e narrativas passadas perdem relevância quando o que está em jogo aumenta. "Nem todos os jogos são iguais. Não sabemos o que vai acontecer na quarta-feira. O time vinha de um grande esforço na Champions League na quarta-feira passada, jogando com praticamente a mesma escalação. Vamos ter que sofrer em Barcelona", concluiu Simeone.