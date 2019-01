Juíza nega recurso do Levante e mantém Barcelona vivo na Copa do Rei

Carmen Pérez, Juíza Única da Competição, considera que a reclamação do clube chegou "fora do prazo"

O suspense chegou ao fim. Depois da polêmica no Caso Chumi, o Barcelona está nas quartas de final da Copa do Rei. A confirmação veio nesta sexta-feira (18), pouco antes do sorteio da próxima fase da competição. A Juíza Única da Competição, Carmen Pérez, alegou que a denúncia do Levante chegou "fora do prazo".

Confira o comunicado:

"A Juíza Única da Competição, Carmen Pérez, considera de acordo com a norma vigente na RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) que a denúncia apresentada pelo Levante UD, às 9h33 desta sexta-feira (18) foi recebida fora do prazo regularmente estabelecido.

O Levante UD denunciou hoje à RFEF uma possível escalação indevida do jogador do FC Barcelona, Juan Brandáriz Movilla ‘Chumi’, no jogo em que os dois times disputaram no Estadio Ciutat de València, em 10 de janeiro, na ida das oitavas de final da Copa de SM el Rey.

A Juíza Única da Competição, Carmen Pérez, deu transferência da mesma ao FC Barcelona, que apresentou alegações. Uma vez que a queixa e as alegações correspondentes foram estudadas, a Juíza Única da Competição decidiu manter o resultado do embate e manter o FC Barcelona no sorteio para as quartas de final desta tarde pelas razões anteriormente expostas."

O Levante informou que vai apelar da decisão e entrar com um recurso no Comitê de Apelação da RFEF.