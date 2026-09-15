Lothar Matthäus espera que Marc ter Stegen esteja na primeira convocação de Jürgen Klopp para a próxima Data Fifa, como escreveu em sua coluna na Sky Sports.

Manuel Neuer já não está mais disponível para a Alemanha. Ele se despediu da seleção nacional após a última Copa do Mundo, o que obriga Klopp a convocar outro goleiro.

Segundo Matthäus, o ex-treinador de Liverpool e Borussia Dortmund, entre outros clubes, faz bem em convocar o goleiro do Ajax. Ele inclusive o vê como titular.

O recordista de jogos pela seleção da Alemanha tem até certeza de que Klopp vai convocar Ter Stegen, conclusão que tira das palavras do goleiro do Ajax, que disse ter tido uma boa conversa com o recém-nomeado técnico da seleção.

“Pelas palavras dele, entendo que ele estará na convocação. Tenho certeza disso. Se mantiver esse nível de atuação no Ajax, ele é certamente um candidato a se tornar o goleiro número 1 da seleção”, disse Matthäus.

Na quinta-feira, Klopp anunciará sua primeira convocação como técnico da seleção da Alemanha. Na próxima Data Fifa, ele enfrentará, com a Alemanha, respectivamente Holanda, Grécia e Sérvia.