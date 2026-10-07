Clubes e jogadores contratam equipes de relações públicas altamente equipadas para apresentar a si mesmos e as próprias conquistas da melhor forma possível. Repórteres vazam com o maior empenho transferências, negociações ou convocações. Na prática, dá para partir do princípio de que, no futebol da Alemanha em 2026, nada permanece escondido. Nesse sentido, é bastante notável que, em 30 de agosto, uma nova competição, e muito discutida de antemão, tenha simplesmente começado sem que o público tivesse percebido naquele momento.

Só dois dias após o jogo de abertura, o time da 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg anunciou, por meio de seu canal no X "ClubNachwuchs", que não tem um alcance particularmente grande (1.471 seguidores), uma "atualização de resultado da Bundesliga Talent Series" e escreveu: "No domingo, o 1. FC Nürnberg disputou o primeiro jogo da nova competição. Com gols de Keller, Scholl, Chiumento e Moustfa, o Club venceu o RB Leipzig por 4 a 0. Muito bem, rapazes!"

Junto disso veio a explicação: "Pedimos compreensão pelo fato de que, em razão das diretrizes da Bundesliga que são determinantes para nós, estamos obrigados a publicar exclusivamente o resultado da partida, bem como os autores dos gols. No momento, não nos é permitido divulgar a escalação além disso." No site do Nürnberg, não havia informações sobre a partida, e no do adversário Leipzig também não.

A Bundesliga também publicou, com atraso, apenas o resultado e os autores dos gols. Essa matéria vem sendo mantida atualizada desde então com outras partidas já disputadas. De acordo com isso, até aqui foram realizados oito jogos na Talent Series, da qual participam 26 clubes alemães da primeira e da segunda divisões com equipes de base; os mais recentes foram em 16 de setembro. Assim como Nürnberg e Leipzig, os demais clubes também abriram mão de publicar relatos. Os calendários futuros não podem ser consultados em lugar algum.

Que as partidas deveriam ser realizadas com portões fechados por razões organizacionais e financeiras, a DFL já havia anunciado em um comunicado à imprensa. Mas o fato de todas as informações para além de resultado e autores dos gols estarem sendo retidas de maneira tão consequente ainda assim surpreende um pouco. Afinal, essa prática provavelmente evita bastante confusão. O formato e o regulamento da competição são, de fato, altamente complexos.

A proposta de Jürgen Klopp não encontrou maioria

Mas primeiro, os motivos para a introdução. "O ponto de partida do debate foi, entre outras coisas, o fato de termos visto potencial de melhoria na fase de transição entre a base e os profissionais", explica o chefe da base Jochen Sauer, do Bayern, em entrevista à SPOX. "Constatamos que temos, no sub-17, sub-19 e sub-23, jogadores que, entre outras coisas, recebem poucos minutos e pouca prática de jogo em alto nível. Ao mesmo tempo, somos da opinião de que o tempo em campo é um fator decisivo para melhorar."

Sauer fez parte de um grupo de especialistas que, em outubro passado, recebeu a incumbência de encontrar soluções para esse problema. Também estavam envolvidos, entre outros, o campeão mundial Sami Khedira, o diretor da DFL Marc Lenz, o diretor-executivo da DFB Andreas Rettig, o diretor de futebol Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, do 1. FC Nürnberg, e o atual técnico da seleção alemã Jürgen Klopp, então ainda em sua função de Head of Global Soccer da Red Bull.

Klopp entrou nos debates com uma visão clara. "Estou firmemente convencido de que precisamos de uma liga própria de sub-21 na Alemanha. Na Inglaterra ela existe: a Premier League 2", disse ele ao Welt am Sonntag em junho de 2025. Enquanto as equipes reservas na Alemanha atuam no sistema normal de ligas até, no máximo, a 3. Liga, na Inglaterra elas duelam em uma competição separada. A ideia de Klopp, porém, encontrou resistência. "Conversei com muitas pessoas na Inglaterra. Na verdade, elas não estão satisfeitas com a liga de reservas de lá", disse Sauer na época ao Kicker, razão pela qual ficou "surpreso" com a proposta de Klopp.

As motivações de Klopp também estavam ligadas à situação da base do Leipzig. O RBL retirou sua equipe reserva das competições em 2017; desde então, existe uma lacuna entre o departamento de base, que de qualquer forma rende pouquíssimo, e os profissionais. Interessante em perspectiva atual: essa retirada da equipe reserva na época teria desempenhado um papel decisivo para que um certo Philipp Treu trocasse o Leipzig pelo SC Freiburg em 2017. Hoje, ele tem 25 anos e é a grande esperança de Klopp para a lateral direita na seleção da DFB.

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Como funciona a Bundesliga Talent Series?

Em vez da introdução do campeonato sub-21 desejado por Klopp, o grupo de especialistas acabou chegando a um acordo, em março, pela Bundesliga Talent Series. Uma competição voluntária e flexível em todos os aspectos, que serve aos clubes como complemento aos calendários regulares do sub-17, sub-19 e, quando houver, da equipe reserva ativa no futebol masculino. Se a Talent Series tivesse um lema, provavelmente seria: "Tudo pode, nada é obrigatório."

Em princípio, estão aptos a jogar talentos entre 16 e 21 anos de todas as equipes já existentes; além disso, até quatro jogadores mais velhos podem ser utilizados. "Isso não só permite um desenvolvimento direcionado de jovens talentos, como também oferece aos jogadores após pausas por lesão uma plataforma para o retorno às competições", diz o comunicado à imprensa.

Todos os clubes da primeira e da segunda divisões podem decidir livremente se querem participar ou não. Na primeira temporada, agora iniciada, 26 de 36 estão envolvidos, entre eles 11 clubes da Bundesliga, incluindo Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig e Eintracht Frankfurt. Estão ausentes, por outro lado, entre outros, Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart e 1. FC Köln.

A competição está subdividida em duas meias-temporadas. Uma no outono, outra na primavera. Por meia-temporada, os clubes podem disputar entre três e seis partidas, conforme sua própria vontade. Dortmund e Bayern, que só entrará na segunda meia-temporada no início de 2027, ainda não disputaram nenhum jogo até aqui.

Mandos de campo, horários de início e a duração das partidas, entre 90 e 120 minutos com uma a três pausas, podem ser acertados entre os clubes. Para a tabela, é calculada uma média de pontos, e os dois clubes mais bem colocados de cada meia-temporada disputam, ao fim da temporada, um Final Four pelo título. A propósito, aí também deverá haver público.

Quais clubes participam da Bundesliga Talent Series?