Má notícia para Leroy Sané. O atacante de 30 anos parece, pelo menos por enquanto, não precisar mais contar com um papel na seleção da Alemanha sob o comando de Jürgen Klopp. Segundo o BILD, o técnico não incluiu Sané em sua convocação para a próxima Data Fifa.

Sané, que já soma 80 partidas pela seleção, ainda foi titular da Alemanha na última Copa do Mundo. Em todos os quatro jogos que a Alemanha disputou no torneio mundial, ele começou entre os titulares.

A Alemanha foi eliminada já nas oitavas de final daquele torneio: o Paraguai foi superior nos pênaltis. Depois disso, Julian Nagelsmann saiu para dar lugar a Klopp.

Na quinta-feira, Klopp divulgará sua primeira convocação, que pode ter no máximo 40 jogadores. E o BILD já sabe informar que nela não haverá lugar para Sané.

Sané joga desde o ano passado no Galatasaray. No clube de ponta da Turquia, ele ainda não participou de nenhum gol nesta temporada em seis partidas, três delas como titular.

A Alemanha disputará quatro partidas na próxima Data Fifa. Pela Liga das Nações, os adversários serão, em sequência, Holanda, Grécia, Sérvia e novamente Grécia.

Mais cedo, nesta quinta-feira, BILD e Kicker já haviam informado que Denis Undav também não será convocado. Felix Keidel, lateral-direito de 23 anos do recém-promovido SV Elversberg, é um nome surpreendente que, ao que tudo indica, estará na lista.