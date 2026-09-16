Jürgen Klopp tem “surpresa gigantesca” em sua primeira convocação da Alemanha

Jürgen Klopp vai, segundo a BILD e a Kicker, surpreender com sua primeira convocação como técnico da seleção da Alemanha. O treinador planeja chamar um jogador do recém-promovido Elversberg.

Trata-se do lateral-direito Felix Keidel, de 23 anos. Na temporada passada, ele subiu com o Elversberg para a Bundesliga e, até aqui, disputou apenas três partidas na elite.

O recém-promovido Elversberg, aliás, conseguiu surpreender amigos e inimigos de imediato nesta temporada. O clube venceu Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen e perdeu por pouco para o Bayern de Munique (1 a 2).

Keidel é o lateral-direito titular do Elversberg. Segundo o Transfermarkt, ele vale 1,2 milhão de euros. A imprensa alemã fala em uma enorme surpresa pelo fato de Klopp convocá-lo.

Além disso, BILD e Kicker também esperam que Denis Undav esteja definitivamente na convocação da Alemanha. O atacante, que marcou três vezes na Copa do Mundo de 2026, fica fora apesar de estar em forma.

A Alemanha enfrenta, no fim deste mês, Holanda, Grécia e Sérvia, respectivamente, pela Liga das Nações.