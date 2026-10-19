Para Lothar Matthäus, Jürgen Klopp precisa considerar o retorno de Füllkrug à seleção alemã. Isso porque Füllkrug "é um cara legal", "é bem aceito" e, sobretudo, porque "ele balança as redes, faz gols, mais do que qualquer outro. Se isso não é argumento", disse Matthäus em um evento de sua patrocinadora Interwetten, citando também o desempenho abaixo do esperado dos concorrentes do atacante na seleção alemã.

"É claro que nos falta esse centroavante. Falamos sempre dos jogadores jovens. Mas o único que convence com gols e apresenta argumentos é Niclas Füllkrug", afirmou o recordista de jogos pela seleção alemã. Para ele, Kai Havertz, que voltou a deixar a seleção recentemente por lesão, não é um centroavante de ofício. Tim Kleindienst se lesionou novamente no Borussia Mönchengladbach, enquanto Nick Woltemade "está tentando recuperar a forma. Jürgen Klopp também deveria perceber isso".

Woltemade até marcou recentemente seu segundo gol pela Juventus, clube ao qual foi emprestado, na Liga Europa, mas segue sem balançar as redes no campeonato nacional. Nos últimos tempos, ele tem sido alvo frequente dos jornais italianos e das críticas, enquanto a Velha Senhora viveu recentemente um novo momento de baixa após uma derrota por 3 a 0 para a Lazio.

Talvez também por isso Matthäus aconselhe o atacante a voltar à Bundesliga.

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Por que Füllkrug ficou fora da Copa do Mundo?

Embora, na opinião de Matthäus, Füllkrug seja apenas "um bom jogador mediano", ele poderia, apesar da idade avançada (33 anos), "ajudar pelo menos até a Eurocopa".

Füllkrug esteve pela última vez na lista de convocados da seleção alemã no início de setembro de 2025. Depois de sua transferência do BVB para o West Ham United, seu corpo falhou com frequência. Por causa de lesões musculares recorrentes e de uma irritação persistente no tendão de Aquiles, disputou apenas 29 partidas oficiais pelos Hammers em um ano e meio (3 gols e 2 assistências). Um empréstimo ao AC Milan tampouco trouxe a melhora esperada (20 jogos, 1 gol), razão pela qual Füllkrug acabou ficando fora da Copa do Mundo no verão passado.

Em seguida, o West Ham o emprestou de volta ao Bremen, onde ele voltou a apresentar uma forma excelente. Em sete partidas oficiais, Füllkrug já marcou sete gols. Recentemente, garantiu dois pontos ao Werder com dois gols contra o SC Paderborn e outro marcado nos acréscimos em Dortmund.

Jürgen Klopp levará Füllkrug de volta à seleção alemã?

O próprio jogador de 33 anos não quer saber das discussões sobre um retorno à seleção alemã. Ele voltou a deixar isso claro no fim de semana. "Eu acharia legal, e acho que sempre sou muito respeitoso com a imprensa, que a imprensa também começasse a me respeitar. E, se eu já disse 44 vezes que não quero falar sobre isso, seria legal se parássemos de falar sobre isso", disse Füllkrug à DAZN.

Seu técnico, Daniel Thioune, destacou que Füllkrug divide atualmente com Patrik Schick (Bayer Leverkusen) a liderança da artilharia da Bundesliga e que, "se alguém lidera a artilharia, é porque não fez muita coisa errada". É claro que a decisão sobre um retorno de Füllkrug cabe a Klopp, mas Thioune acrescentou: "Se ele precisa de gols, então deveria ligar para Füllkrug".

A próxima pausa para jogos de seleções será em meados de novembro, quando a Alemanha enfrentará a Sérvia (13/11) e a Holanda (16/11) pela Liga das Nações. Rudi Völler, diretor esportivo da federação alemã, mostrou-se recentemente aberto a um retorno de Füllkrug.

"Ele sabe cabecear, isso é um fato. Se marca gols assim, por que não?", disse Völler no Sport1-Doppelpass há uma semana: "Jürgen Klopp vai acompanhar os próximos jogos". Ao mesmo tempo, porém, não se pode "esquecer: estamos falando da Eurocopa daqui a dois anos, quando ele estará ainda mais velho".

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: a Alemanha não tem, afinal, um problema na posição de centroavante?

Talvez chegue então a vez dos jovens atacantes. Entre eles, Nicolo Tresoldi, sobretudo, ganhou destaque recentemente com uma sequência de gols pelo Brugge e pela seleção alemã sub-21, além de estabelecer recordes na Liga dos Campeões. O jogador de origem alemã e italiana, porém, só quer decidir depois da Eurocopa sub-21, no próximo verão, por qual federação jogará no futuro.

Além de Tresoldi, Dzenan Pejcinovic e Younes Ebnoutalib também são vistos, do ponto de vista alemão, como jogadores para o futuro. Enquanto Pejcinovic atravessa uma verdadeira crise de forma desde sua transferência de 25 milhões de euros do VfL Wolfsburg para o VfB Stuttgart e ainda espera seu primeiro gol na Bundesliga pelos suábios, Ebnoutalib voltou a ser decisivo para o Eintracht Frankfurt na última sexta-feira. Atualmente, o jogador de 23 anos soma seis gols e duas assistências em sete partidas oficiais.

Em forma ainda melhor esteve recentemente Paris Brunner pelo AS Monaco e pela seleção sub-21. Em sua estreia pela equipe sub-21, marcou logo dois gols. No clube monegasco, é atualmente indispensável, com sete gols em oito jogos.

Talvez, portanto, o problema da Alemanha na posição de centroavante, apontado atualmente por Matthäus, se resolva sozinho em um futuro próximo. Por ora, porém, a hierarquia dos atacantes está clara para ele: "Havertz é o número um, depois vem Füllkrug, como jogador experiente. Você pode incluir Tresoldi pelos gols que marcou".