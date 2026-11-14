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Com uma atuação convincente durante boa parte do jogo contra a Sérvia, a seleção alemã mantém vivas as chances de chegar às quartas de final da Liga das Nações. Na vitória por 3 a 1 (2 a 0) em Belgrado, um estreante rouba a cena e pode acrescentar à Alemanha uma qualidade que lhe faltava havia anos.

Além disso, o capitão Joshua Kimmich volta ao time titular e mostra que a parceria no meio-campo também funciona muito bem com ele no comando e na organização do jogo. Enquanto isso, a situação pode ficar apertada para um reforço contratado pelo Bayern de Munique no verão. As lições da noite de sexta-feira.

Seleção alemã: Brajan Gruda empolga em sua estreia adiada

Já em sua apresentação como novo técnico da seleção alemã, no fim do verão, Jürgen Klopp havia dado a entender que o jogo pelas pontas voltaria a ganhar destaque sob seu comando. Enquanto seu antecessor, Julian Nagelsmann, muitas vezes escalava apenas um atacante nominalmente aberto pelos lados, como Leroy Sane ou Jamie Leweling, e preferia explorar os espaços entre o centro e as pontas com a dupla criativa formada por Jamal Musiala e Florian Wirtz, Klopp logo deixou claro que seguiria outro caminho na organização ofensiva.

"Qualquer equipe pode fechar os espaços por dentro. Os armadores de hoje jogam pelas pontas", disse Klopp na época, em um diagnóstico bastante pertinente sobre por que o ataque alemão tantas vezes perdeu força nos últimos anos e se tornou previsível para os adversários. Sobretudo diante de equipes que se defendiam mais recuadas, como ficou evidente, por exemplo, na eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo, a seleção alemã enfrentava dificuldades recorrentes. Faltavam simplesmente velocidade e qualidade no um contra um para transformar em resultados concretos a criatividade que, sim, existia pelo meio.

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Nos quatro primeiros jogos sob o comando de Klopp, vários candidatos tiveram, portanto, a chance de atuar pelas pontas. Na Data Fifa do início de outubro, o treinador escalou cinco jogadores diferentes nessas posições: Lennart Karl, do Bayern de Munique, Said El Mala, do Colônia, Derry Scherhant, do Freiburg, Kevin Schade, do Brentford, e Karim Adeyemi, do Barcelona. Todos mostraram bons sinais, mas nenhum convenceu por completo.

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Contra a Sérvia, Brajan Gruda enfim fez sua tão aguardada estreia com a camisa da seleção alemã. Klopp já havia convocado o jogador do Leipzig para sua primeira lista, mas uma distensão muscular abdominal acabou frustrando os planos de última hora. Antes disso, o técnico havia ressaltado várias vezes que Gruda, a quem chamou de "jogador de futebol de rua", tinha um papel importante em seus planos e estava havia alguns anos no topo de sua lista de observação. "Ele é um jogador que gosta de partir para cima e ainda não explorou todo o seu potencial. Nem precisa fazer isso nessa idade, mas deu muitos sinais positivos", disse Klopp.

Cercado de grandes expectativas, o jovem de 22 anos mostrou seu valor de maneira impressionante na noite de sexta-feira. Gruda participou bem das tabelas da equipe alemã, tentou aproveitar sua velocidade em arrancadas rápidas e partiu para cima do lateral-esquerdo sérvio Petar Sukacev no um contra um, deixando-o, por vezes, completamente perdido. Ainda no primeiro tempo, uma dessas arrancadas poderia ter rendido uma assistência, não fosse o cabeceio de Kai Havertz para fora após um cruzamento preciso de Gruda.

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Depois do intervalo, o jogador do Leipzig coroou sua atuação com uma bela jogada individual de mais de 50 metros, concluída com um chute tão bonito quanto seco da entrada da área, sem chances de defesa. Segundo o portal de estatísticas OPTA, Gruda completou nove de suas 14 tentativas de drible contra a Sérvia. Nos últimos dez anos, essa marca só havia sido alcançada uma vez com a camisa da seleção alemã: por Jamal Musiala, na Copa do Mundo de 2022, quando o jogador do Bayern completou 13 dribles.

Após o apito final, Klopp não poupou elogios à primeira partida de Gruda pela seleção principal. O técnico classificou a atuação do atacante como "incrível". Já do desamparado Sukacev, Klopp só teve pena: "O lateral-esquerdo é um pobre coitado!"

Getty Images

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Seleção alemã: novo meio-campo também funciona com Joshua Kimmich

Ao menos nos dois jogos anteriores, a seleção alemã aparentemente não sentiu tanta falta de Joshua Kimmich. Depois que o capitão ficou fora das convocações de Jürgen Klopp tanto para o primeiro confronto contra a Sérvia quanto para o segundo contra a Grécia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof e Florian Wirtz formaram o trio de meio-campo nas duas partidas.

E os três tiveram, em geral, boas atuações. Pavlovic, na função de volante exercida por Kimmich, e Bischof, em apenas seu segundo jogo pela seleção, e Wirtz, nos espaços entre o centro e as pontas, mostraram uma sintonia fantástica. Não por acaso, o gol de Bischof que abriu o placar no primeiro jogo contra os sérvios nasceu de uma combinação entre os três, com a colaboração da trave. Wirtz marcou o segundo.

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"Nós três nos entendemos bem", disse Bischof. Wirtz afirmou que foi "muito, muito divertido" jogar ao lado de Bischof. "Ele se movimenta de forma muito, muito inteligente pelos espaços e é muito bom com a bola." Já o goleiro Jonas Urbig avaliou "que a parceria entre Pavlo e Tom funcionou muito bem. Eles conduziram o jogo muito bem."

Kimmich, por sua vez, ficou reduzido a espectador e teve de ver não apenas seus dois companheiros de Bayern e Wirtz imprimirem sua marca no jogo da seleção alemã, mas também, pouco depois, certos comentaristas ressurgirem para questionar a influência do jogador de 31 anos sobre o desempenho da seleção alemã.

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Klopp também criticou claramente essa situação antes do segundo confronto com os sérvios. "Não é tão simples comemorar, com razão, a atuação de dois jogadores jovens (Pavlovic e Bischof; nota da redação), porque eles foram muito bem, e então transformarem isso na seguinte história: 'O que isso significa para Kimmich?'", afirmou o técnico, antes de enfatizar: "Nada! Porque Jo Kimmich é um grande jogador. Não significa nada!"

E, para surpresa de ninguém, o jogador do Bayern de Munique mostrou na noite de sexta-feira, em Belgrado, a qualidade que tem e como ainda pode ser importante para a equipe alemã no futuro. Além de registrar, como de costume, o maior número de toques na bola e de passes entre todos os jogadores que entraram em campo, ele voltou a se apresentar, logo em seu retorno, como o principal articulador do jogo da seleção alemã, por quem passaram quase todos os ataques perigosos. Em resumo: o meio-campo também parece funcionar muito bem com o capitão.

Getty Images

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Seleção alemã: disputa pela lateral esquerda está totalmente aberta

Enquanto Jürgen Klopp parece ter definido Phillip Treu como novo titular da lateral direita na linha de quatro — afinal, o jogador do Freiburg começou quatro dos cinco jogos da Liga das Nações e teve atuações bastante sólidas —, a disputa pela lateral esquerda está mais aberta do que há muito tempo.

Em tese, o técnico tem três opções à disposição, e Nathaniel Brown era visto inicialmente como o favorito, talvez também por sua transferência do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique no verão. Pelo menos nos dois primeiros jogos, contra a Holanda e a Grécia, David Raum, do RB Leipzig, e Maximilian Mittelstädt, do Stuttgart, tiveram de esperar sua vez. Brown recebeu a oportunidade.

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Desde então, porém, a situação parece ter mudado bastante a favor do jogador do Stuttgart. Contra a Sérvia, Mittelstädt começou entre os titulares pela segunda vez seguida e, também pela segunda vez seguida, o jogador de 29 anos fez uma ótima partida. Depois de já ter dado o passe para o gol de Florian Wirtz no primeiro jogo contra a Sérvia, Mittelstädt voltou a se destacar na sexta-feira.

Pouco antes do gol que abriu o placar, ele conquistou um escanteio com uma arrancada determinada e, instantes depois, cobrou a bola para dentro da área. Lá, encontrou Kai Havertz, de quem a bola foi até Srdan Babic, da Sérvia. O sérvio desviou para o próprio gol uma cabeçada que, a princípio, não parecia tão bem direcionada, tornando a defesa impossível. De modo geral, Mittelstädt participou de muitos bons ataques da seleção alemã, levou perigo repetidas vezes com cruzamentos para a área adversária e, além disso, não deu margem a problemas na defesa.

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Ao menos por enquanto, o jogador do Stuttgart parece ter conquistado a vaga na lateral esquerda da linha de quatro. Se Mittelstädt continuar a apresentar atuações tão boas de forma consistente, Klopp terá dificuldade para encontrar argumentos a favor do retorno de Brown ou Raum.

IMAGO

Seleção alemã: classificação atual da Liga das Nações