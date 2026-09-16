Segundo reportagem do Bild , o atacante de 23 anos do Rangers está prestes a ser convocado para a seleção tcheca. De acordo com a publicação, o diretor esportivo Pavel Nedved já teria entrado em contato com ele.

Naderi nasceu em Dresden como filho de uma mãe tcheca e de um pai búlgaro. No passado, a federação da Bulgária também teria tentado contar com seus serviços, mas Naderi resistiu a essas investidas. Ao que tudo indica, porém, ele pode ceder à República Tcheca. Caso o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, veja potencial para uma carreira pela DFB, provavelmente terá de agir rápido.

Caso Naderi realmente esteja planejando um futuro na seleção tcheca, ele primeiro teria de solicitar um passaporte tcheco. Sendo assim, não está claro se ele já estaria apto a atuar nos próximos jogos da Liga das Nações contra Croácia, Inglaterra (duas vezes) e Espanha.

Como Ryan Naderi foi parar no Rangers?

Naderi veio das categorias de base do Dynamo Dresden, mas se transferiu ainda aos 17 anos para o Borussia Mönchengladbach. Ele finalmente conseguiu dar o salto para o futebol profissional em 2024, no Hansa Rostock. Em 45 partidas na 3. Liga, somou 13 gols e nove assistências. Com 1,94 metro de altura, Naderi é um clássico centroavante

No inverno passado, ele se transferiu para o tradicional clube escocês Rangers pela quantia recorde de 5,5 milhões de euros para a terceira divisão. Desde então, soma seis gols e seis assistências em 21 partidas. No fim de semana passado, deu uma assistência na vitória por 3 a 0 no prestigioso Old Firm contra o arquirrival de Glasgow, o Celtic, e também participou da construção de outro gol.

A Alemanha enfrenta Holanda, Sérvia e Grécia (duas vezes) na próxima data Fifa. Klopp planeja convocar um elenco excepcionalmente grande para testar muitos jogadores diferentes, e também são esperadas surpresas.