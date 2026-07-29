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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traduzido por

Jürgen Klopp precisa de reforço em sua posição: jogador da segunda divisão "está pensando" em carreira na seleção alemã

Liga das Nações A
Alemanha
Karlsruher
R. Pinto Pedrosa

É uma das tarefas mais importantes do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp: encontrar um lateral-direito com perspectiva de futuro. Rafael Pinto Pedrosa, do Karlsruher SC, espera por sua chance.

Ao que tudo indica, Jürgen Klopp vai escalar Joshua Kimmich no futuro no meio-campo central da seleção, e por isso precisa de uma alternativa para a lateral direita. Nos últimos anos, quase não surgiram candidatos adequados. É bem possível que Klopp teste jovens talentos em breve - talvez também Rafael Pinto Pedrosa?

O talento de ponta de 18 anos do Karlsruher SC, clube da segunda divisão, foi citado repetidamente nas últimas semanas, tendo em vista a reformulação da seleção alemã, como um possível candidato para ocupar a faixa direita no futuro. 

"Isso já mexe comigo, eu estaria mentindo se dissesse outra coisa", afirmou ele agora à Sky. "Isso, claro, seria um sonho. Para isso, com certeza vou fazer de tudo e dar tudo em campo. Se esse momento chegar, eu ficaria muito feliz."

Borussia Mönchengladbach v Karlsruher SC - DFB Cup: Round TwoGetty Images

Pinto Pedrosa chegou à final da Euro sub-19 com a Alemanha

No verão, Pinto Pedrosa disputou a Euro sub-19 com a Alemanha. A equipe da DFB só caiu na final diante da Espanha, e Pinto Pedrosa era titular como lateral-direito. Antes disso, ele também já havia atuado pelas seleções alemãs sub-17 e sub-18.

Pelo KSC, Pinto Pedrosa estreou há cerca de dois anos na 2. Bundesliga. Atualmente, ele se prepara para a sua já terceira temporada como profissional. Na temporada passada, foi titular em alguns períodos e ocupou diferentes posições pela faixa direita - do lateral-direito clássico em uma linha de quatro a um ala em um sistema com linha de três, passando pelo meio-campo pela direita. 

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Klopp revelou em sua entrevista coletiva de apresentação que planeja atuar com uma linha de quatro na seleção. Sua estreia como técnico da seleção será no fim de setembro, pela Nations League, fora de casa contra a Holanda. Em um espaço muito curto de tempo, depois virão duelos com a Sérvia e duas vezes com a Grécia.

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