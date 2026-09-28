"The Damned United" não é um documentário. A história que David Peace conta em seu romance best-seller é contestada por uma série de protagonistas reais. Mas, em um ponto, quase todos concordam: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se colocou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse a eles que poderiam jogar todas as suas medalhas no lixo, porque não haviam conquistado nenhuma delas de forma justa.

"Vocês conseguiram tudo isso com trapaça maldita", diz o Clough interpretado por Michael Sheen na adaptação cinematográfica do best-seller, referindo-se mais ao estilo de jogo supostamente "sujo" do Leeds do que a qualquer forma de corrupção.

Provavelmente você viu esse clipe circular novamente nas redes sociais pela última vez, só que agora em relação ao Manchester City, que, como o The Athletic noticiou primeiro, foi considerado culpado em todos, exceto um, dos 115 pontos de acusação apresentados contra o clube em fevereiro de 2023 por violação das regras financeiras da Premier League.

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Violações do ManCity: Premier League pode perder credibilidade

Mas isso não é motivo para sorrir. Muito pelo contrário: trata-se de um assunto sério, com potencial para mudar fundamentalmente o futuro do futebol inglês por meio de uma reescrita de seu passado. Porque, embora a Premier League tenha, segundo relatos, conquistado uma vitória sobre o ManCity, dificilmente ela parecerá uma daquelas que valem a pena ser celebradas. Isso porque a competição organizada pela liga pode perder qualquer credibilidade.

Ainda não está claro quais sanções a Premier League, sob o comando do diretor-executivo Richard Masters, aplicará ao City, que ainda tem o direito de recorrer. Alguns torcedores céticos de clubes rivais suspeitam que o clube escapará com uma multa e uma perda de pontos insignificante.

Na avaliação de especialistas em direito familiarizados com o caso, porém, isso é extremamente improvável. O esporte nunca viveu um escândalo financeiro dessa magnitude. A gravidade das acusações não tem precedentes. Muito provavelmente, a punição também não terá.

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Quais clubes já foram punidos pela liga por violações financeiras?

Não se deve esquecer que Everton (perda de seis pontos) e Nottingham Forest (quatro) haviam sido considerados culpados apenas de violações leves das regras financeiras da Premier League. O Chelsea, por sua vez, recebeu apenas uma multa por acusações relacionadas a pagamentos ilegais a consultores e terceiros.

No entanto, os Blues basicamente se autodenunciaram à Premier League, já que as infrações em questão não diziam respeito aos atuais proprietários, mas à era sob Roman Abramovich. O consórcio Clearlake, portanto, cooperou integralmente com a investigação em todas as fases. O City não fez isso. E o clube insistiu em sua completa inocência durante todo o processo, o que significa que um tratamento brando é improvável.

Como consequência, agora existe a possibilidade concreta de que o City receba uma perda de pontos tão grande que o rebaixamento deixaria de ser apenas possível para se tornar provável. Se títulos conquistados também serão cassados ainda não está certo. No entanto, há argumentos consistentes para que todos os resultados do City entre 2009 e 2018 (objeto da investigação) sejam declarados nulos e sem efeito.

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Pep Guardiola reagiu contra a cassação dos títulos conquistados pelo City

Afinal, seria possível argumentar que nada do que aconteceu nos últimos oito anos teria sido possível sem a suposta fraude financeira. Ela lançou as bases dispendiosas para a ascensão do City à condição de força dominante do futebol inglês e, por fim, ao triunfo da Tríplice Coroa em 2023.

O ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia rebatido com veemência a ideia de que os títulos deveriam ser retirados do clube em caso de veredicto de culpa. "Qual é! Esses momentos pertencem ao City, independentemente do julgamento", argumentou o catalão ainda em 2023. "Pensem no que fizemos. Aquele gol do Sergio Agüero [contra o QPR em 2012], ninguém pode tirar isso. Não sei, por acaso somos responsáveis por Steven Gerrard ter escorregado em Anfield?"

Claro que não. Mas o City seria supostamente responsável por fraude financeira, que permitiu à equipe então comandada por Manuel Pellegrini se beneficiar daquele escorregão. Além disso, os momentos mágicos aos quais Guardiola se referiu provavelmente só pertenciam ao City porque foram roubados de outra pessoa.

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Em caso de culpa comprovada do Manchester City: Jürgen Klopp quer providenciar cerveja

O ex-meio-campista do Liverpool Danny Murphy já apontou que não é realmente possível tirar as lembranças. As medalhas e os troféus, por outro lado, sim. É significativo que Jürgen Klopp, cuja equipe do Liverpool foi privada por duas vezes dos títulos pelo City de Guardiola nas temporadas 2018/19 e 2021/22, já tivesse declarado que, caso o City fosse considerado culpado, ele providenciaria a cerveja e organizaria um desfile em seu próprio jardim para seus ex-jogadores.

O que preocupa ainda mais o City, porém, são as possíveis consequências jurídicas e financeiras. O Manchester United, que terminou atrás do City em segundo lugar três vezes nos últimos 18 anos, já estaria, segundo relatos, examinando os impactos econômicos das infrações do rival da cidade sobre suas próprias receitas. Seria surpreendente se Liverpool (também vice três vezes) e Arsenal (dois títulos "perdidos") não fizessem o mesmo.

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Quão seriamente a reputação do Manchester City seria prejudicada?

Mas isso não é tudo: além disso, o City também negou repetidamente a outros clubes uma vaga entre os quatro primeiros, que lhes teria assegurado a classificação para a Champions League e o dinheiro lucrativo associado a ela. Os possíveis custos com indenizações são impossíveis de quantificar neste estágio inicial. Assim como o dano potencialmente irreparável à integridade da Premier League. Se o veredicto de culpa for mantido, o maior caso de fraude da história do futebol ameaça expor os últimos 18 anos da Premier League como uma mentira.

Uma coisa já se sabe com certeza: a reputação do City seria arruinada. As lembranças e os títulos do Manchester ainda não foram apagados. Talvez isso nunca aconteça. Mas, no mínimo, sujeito a um processo de apelação que deve ser demorado, cada triunfo agora pode passar a carregar um asterisco. Isso provavelmente tornaria cada título completamente sem sentido aos olhos da maioria dos observadores neutros. Assim como os recordes de sprint de Florence Griffith Joyner ou as sete vitórias de Lance Armstrong no Tour de France.