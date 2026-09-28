"The Damned United" não é um documentário. A história que David Peace conta em seu romance best-seller é contestada por uma série dos protagonistas reais. Mas, em um ponto, quase todos concordam: em julho de 1974, durante um de seus primeiros treinos como novo técnico do Leeds United, Brian Clough realmente se colocou diante de um grupo de jogadores inegavelmente talentoso, mas notoriamente agressivo, e disse a eles que poderiam jogar todas as suas medalhas no lixo, porque não haviam conquistado nenhuma delas de forma justa.

"Vocês conseguiram tudo isso com trapaça maldita", declara o Clough interpretado por Michael Sheen na adaptação do best-seller, referindo-se mais ao estilo de jogo supostamente "sujo" do Leeds do que a qualquer forma de corrupção.

Provavelmente, você viu esse clipe circular novamente nas redes sociais pela última vez, só que agora em conexão com o Manchester City, que, como The Athletic noticiou primeiro, foi considerado culpado em todos, com exceção de um, dos 115 pontos de acusação apresentados contra o clube em fevereiro de 2023 por violação das regras financeiras da Premier League.

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Violações do ManCity: Premier League pode perder credibilidade

Mas isso não é motivo para sorrir. Muito pelo contrário: trata-se de um assunto sério, com potencial para mudar de forma fundamental o futuro do futebol inglês por meio de uma reescrita de seu passado. Porque, embora a Premier League tenha supostamente conquistado uma vitória sobre o ManCity, dificilmente ela parecerá uma vitória que valha a pena ser celebrada. Afinal, a competição organizada pela liga pode perder qualquer credibilidade.

Ainda não está claro quais sanções a Premier League, sob o comando do diretor-executivo Richard Masters, aplicará ao City, que ainda tem o direito de recorrer. Alguns torcedores céticos de clubes rivais suspeitam que o clube escapará com uma multa e uma perda de pontos sem importância.

Na visão de especialistas em direito familiarizados com o caso, porém, isso é extremamente improvável. O esporte nunca viveu um escândalo financeiro dessa magnitude. A gravidade das acusações não tem precedentes. Muito provavelmente, a punição também não terá.

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Quais clubes já foram punidos pela liga por violações financeiras?

Não se pode esquecer que Everton (perda de seis pontos) e Nottingham Forest (quatro) haviam sido considerados culpados apenas de infrações menores às regras financeiras da Premier League. O Chelsea, por sua vez, foi punido apenas com multa por acusações relacionadas a pagamentos ilegais a consultores e terceiros.

No entanto, os Blues basicamente se denunciaram à própria Premier League, já que as infrações em questão não diziam respeito aos atuais proprietários, mas à era sob Roman Abramovich. O consórcio Clearlake, portanto, cooperou integralmente com a investigação em todas as etapas. O City não fez isso. E o clube insistiu em sua completa inocência durante todo o processo, o que significa que um tratamento brando é improvável.

Como consequência, agora existe a possibilidade concreta de que o City seja punido com uma perda de pontos tão grande que o rebaixamento deixaria de ser apenas possível para se tornar provável. Se títulos conquistados também serão cassados ainda não é certo. No entanto, há argumentos sólidos para que todos os resultados do City entre 2009 e 2018 (objeto da investigação) sejam declarados nulos e sem efeito.

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Pep Guardiola se opôs à cassação dos títulos conquistados pelo City

Afinal, pode-se argumentar que nada do que aconteceu nos últimos oito anos teria sido possível sem a suposta fraude financeira. Foi ela que lançou as bases custosas para a ascensão do City à condição de força dominante do futebol inglês e, por fim, ao triunfo da Tríplice Coroa em 2023.

O ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia se manifestado veementemente contra a ideia de que os títulos do clube deveriam ser cassados em caso de condenação. "Qual é! Esses momentos pertencem ao City, independentemente do veredito", argumentou o catalão ainda em 2023. "Pensem no que fizemos. Aquele gol do Sergio Agüero [contra o QPR em 2012], ninguém pode tirar isso. Eu não sei, por acaso somos responsáveis por Steven Gerrard ter escorregado em Anfield?"

Claro que não. Mas o City teria sido responsável por fraude financeira que colocou o time então comandado pelo técnico Manuel Pellegrini em condições de se beneficiar daquele escorregão. Além disso, os momentos mágicos aos quais Guardiola se referia provavelmente só pertenciam ao City porque foram roubados de outra pessoa.

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Se a culpa do Manchester City for comprovada: Jürgen Klopp quer comprar cerveja

O ex-meio-campista do Liverpool Danny Murphy já apontou que não se pode realmente tirar as memórias. As medalhas e os troféus, por outro lado, sim. É significativo que Jürgen Klopp, cujo time do Liverpool foi privado por duas vezes de títulos pelo City de Guardiola nas temporadas 2018/19 e 2021/22, tenha declarado anteriormente que, caso o City fosse considerado culpado, ele compraria a cerveja e organizaria um desfile em seu próprio jardim para seus ex-jogadores.

Uma preocupação ainda maior para o City, porém, são as possíveis consequências jurídicas e financeiras. O Manchester United, que terminou atrás do City em segundo lugar três vezes nos últimos 18 anos, já estaria avaliando os impactos econômicos das violações do rival da cidade sobre suas próprias receitas. Seria surpreendente se o Liverpool (também vice-campeão três vezes) e o Arsenal (dois títulos "perdidos") não fizessem o mesmo.

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Quão gravemente a reputação do Manchester City seria prejudicada?

Mas isso não é tudo: o City também negou repetidamente a outros clubes uma vaga entre os quatro primeiros, que lhes teria garantido a classificação para a Champions League e o dinheiro lucrativo que a acompanha. Os possíveis custos com indenizações são impossíveis de quantificar neste estágio inicial. Assim como o dano potencialmente irreparável à integridade da Premier League. Se a condenação for mantida, o maior caso de fraude da história do futebol ameaça expor os últimos 18 anos da Premier League como uma mentira.

Uma coisa já se sabe com certeza: a reputação do City seria arruinada. As memórias e os títulos de Manchester ainda não foram apagados. Talvez isso nunca aconteça. Mas, ao menos, sujeito a um processo de apelação provavelmente longo, agora pode haver um asterisco ao lado de cada triunfo. Isso deve tornar qualquer título completamente sem significado aos olhos da maioria dos observadores neutros. Como os recordes de sprint de Florence Griffith Joyner ou as sete vitórias de Lance Armstrong no Tour de France.