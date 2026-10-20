O interesse do Barça em Jeltsch é noticiado há algum tempo. Segundo o jornal espanhol Sport, o técnico Hansi Flick agora elegeu o defensor como sua principal prioridade no mercado para reforçar a defesa dos catalães.

De acordo com a publicação, o treinador de 61 anos acompanha há algum tempo Jeltsch, considerado um dos maiores talentos defensivos da Alemanha. Flick pretende contratá-lo para a próxima temporada. Representantes do jogador também já teriam entrado em contato com o Barça.

Segundo a reportagem, porém, a Inter de Milão também já conversou com os representantes de Jeltsch. Real Madrid, Juventus de Turim, Arsenal e Bayern de Munique também foram apontados recentemente como interessados no jogador de 20 anos.

Stuttgart: quem poderia substituir Finn Jeltsch?

Jeltsch tem contrato com o Stuttgart até 2030, mas pode deixar o clube caso chegue uma proposta adequada. Já na temporada passada surgiram rumores sobre uma possível saída. Entre os possíveis substitutos está Panagiotis Retsos, do Olympiacos, que recentemente também se destacou pela seleção grega na Liga das Nações e tem experiência na Bundesliga. De 2017 até o início de 2022, o jogador, hoje com 28 anos, teve contrato com o Bayer Leverkusen, mas foi emprestado duas vezes por falta de espaço.

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Jeltsch, por sua vez, foi convocado pela primeira vez para a seleção alemã. O defensor, que pode atuar tanto na zaga e na lateral direita quanto no meio-campo defensivo, foi um dos poucos jogadores da extensa lista de Jürgen Klopp que não entraram em campo. Ainda assim, não há dúvidas, no momento, de que ele tem um grande futuro pela Alemanha.

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Jürgen Klopp elogia: o que o técnico da seleção disse sobre Finn Jeltsch?

Klopp também deixou isso claro na coletiva de imprensa que atraiu grande atenção após sua primeira convocação, quando falou especificamente sobre Jeltsch. "Entre os jogadores que eu não conhecia de imediato, Finn foi o primeiro que me chamou a atenção", disse ele. E ressaltou: "Porque você olha as estatísticas e pensa: cara, jogos disputados, hein? Como assim? Aí você olha um pouco mais de perto e percebe: é um defensor excepcional, que joga muito bem, tem uma capacidade atlética excepcional e sabe jogar bola."

Apesar da pouca idade, Jeltsch já soma 41 partidas na Bundesliga. A elas se acrescentam mais de 20 jogos na Copa da Alemanha, na Champions League e na Europa League. No início de 2025, ele trocou o 1. FC Nürnberg pelo Stuttgart por 9,5 milhões de euros, depois de já ter sido titular na segunda divisão da Bundesliga ainda na adolescência. Nas categorias de base, também conquistou os títulos mundial e europeu sub-17. Além disso, ganhou a renomada medalha de ouro Fritz Walter em 2025, à frente de Said El Mala, do Colônia.

Nesta temporada, o técnico do Stuttgart escalou Jeltsch como titular em oito dos nove jogos oficiais, e o defensor permaneceu em campo durante os 90 minutos em sete deles. Na vitória por 4 a 1 sobre o Colônia, Jeltsch ainda deu uma assistência.



