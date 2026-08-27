Quando se tornou oficial, no fim de julho, que o Ajax de Amsterdã seria a nova casa esportiva de Julian Brandt, até quem estava de fora percebeu rapidamente o quanto ele estava empolgado. Ele falou com entusiasmo sobre o DNA do futebol bonito no recordista holandês, sobre a fome por títulos, sobre o ambiente no estádio e sobre os esforços sinceros que o diretor técnico Jordi Cruyff fez para contratá-lo.

Desde então, passou-se pouco menos de um mês. Mas o início em Amsterdã, isso já dá para afirmar, foi muito bom para Brandt. Logo em sua primeira partida na liga pelo novo clube, o ex-jogador do Dortmund deu o primeiro grande sinal, marcou saindo do banco contra o PEC Zwolle após uma bela tabela com Mika Godts, que desde então se transferiu para o PSG, e definiu o placar final em 2 a 0.

Nas duas partidas em que começou como titular até aqui, na fase de qualificação da Conference League contra Shelbourne e Sion, Brandt elevou seu número de gols para três em cinco jogos. Em especial, o gol na vitória por 4 a 2 fora de casa, na Suíça, na semana passada se destacou. Primeiro, porque foi muito importante e, no início do segundo tempo, garantiu o empate momentâneo em 1 a 1. E, em segundo lugar, porque foi muito bonito: a 20 metros do gol, Brandt recebeu a bola, se colocou em posição de finalização e acertou a bola no ângulo com muita categoria e a força necessária.

Julian Brandt: bom início no Ajax apesar das provocações de van der Vaart

"Brandt mostra sua classe mundial", comentou o jornal holandês De Telegraaf sobre o gol. O meia, que veste a camisa 8 e ocupa a função mais ofensiva entre os três meio-campistas no tradicional 4-3-3 do Ajax, rapidamente se adaptou após uma longa busca por um novo clube adequado e já lidera com experiência e qualidade. O fato de ele já ter ouvido uma provocação vinda de uma figura proeminente nessas primeiras semanas na Holanda dificilmente deve incomodá-lo.

Assim, a lenda do Ajax Rafael van der Vaart, conhecido por críticas expansivas, mas muitas vezes não totalmente objetivas, não quis de forma alguma ser comparado ao novo jogador de Amsterdã. "Ah, vamos lá, ele não chega nem a vinte por cento do que eu fui", disse van der Vaart no podcast da NOS Futebol, depois que o apresentador Thierry Boon comparou o estilo de jogo de Brandt com o dele de antigamente. "Também preciso dizer que me irritaram as pessoas que ficaram completamente entusiasmadas com a transferência", prosseguiu o ex-meio-campista, destacando que não era o Ajax que deveria ser grato a Brandt, mas sim Brandt pela chance de jogar no Ajax, porque: "Ele já é um pouco um jogador de bom tempo. Quando tudo vai bem, tudo funciona, e quando não vai bem, nós nos irritamos com isso."

Ainda assim, ele também elogiou Brandt brevemente como um "bom reforço": "Ele é muito tranquilo e a primeira impressão é muito boa. Também dá para ver como ele ajuda os jogadores jovens."

Na primavera, ficou claro que Brandt queria e precisava fazer algo novo depois de sete anos no BVB. Havia vários interessados, de Leeds United a Atlético de Madrid e Roma. Mas o técnico decidiu não ir para uma das ligas do top 5 e escolheu a Eredivisie, mais fraca sobretudo em profundidade. Isso porque, após refletir bastante, chegou à conclusão de que o Ajax, que também tem ambições internacionais e no futuro quer voltar a mirar mais do que apenas a Conference League, se encaixa perfeitamente em suas qualidades. E possivelmente ele também tinha um pouco a palavra seleção nacional em mente.

Jürgen Klopp vai trazer Julian Brandt de volta para a seleção da Alemanha?

Aos 30 anos, Brandt está justamente no auge da idade de um jogador, e certamente ainda pode ter pela frente alguns anos em nível de elite. Então por que não mirar um retorno à seleção alemã? Ainda mais porque o treinador que, na maior parte dos últimos quase três anos, o ignorou, já não está mais lá.

Desde sua estreia pela seleção, em 2016, Brandt foi durante muito tempo uma peça bastante consolidada na equipe nacional sob Joachim Löw e Hansi Flick. Com Julian Nagelsmann, porém, isso só continuou por duas datas de convocação. Um dos fatores que prejudicaram Brandt foi o fato de ele ter sido titular nos muito comentados amistosos horríveis contra Turquia (2 a 3) e Áustria (0 a 2), em novembro de 2023.

Depois disso, ele ficou completamente de fora por enquanto, perdeu a Euro em casa de 2024 e só foi convocado por Nagelsmann uma terceira e última vez, em novembro de 2024. Mas isso, admitiu o então técnico da seleção, aconteceu sobretudo porque, naquela época, ele tinha de compensar algumas ausências por lesão. "Se todo o elenco da Euro estivesse disponível, talvez ele não tivesse sido chamado", explicou Nagelsmann, que pouco depois deu a Brandt, no 1 a 1 contra a Hungria, pela Nations League, o até agora último dos seus 48 jogos pela seleção. Desde então, em bons 21 meses, não houve nova convocação, e a Copa do Mundo de 2026 também aconteceu sem Brandt.

As chances de isso mudar na Euro de 2028 e de Brandt, depois das Copas do Mundo de 2018 e 2022, agora também poder disputar uma Euro, aumentaram só pelo troca de treinador após a vergonhosa eliminação nos dezesseis avos de final na Copa do Mundo. Porque Jürgen Klopp, isso é comprovado, gosta bastante de Brandt.

Jürgen Klopp quis levar Julian Brandt para o BVB e para o Liverpool

Em 2013, o então técnico do BVB quis contratar Brandt pela primeira vez; em Dortmund, como se sabe, era preciso substituir Mario Götze, que havia se transferido para o Bayern de Munique. "Eles eram muito bem-sucedidos na época e tinham um grupo homogêneo, acabavam de ser campeões alemães duas vezes (2011 e 2012) e estavam na final da Champions League (2013). Por isso, eu tinha um pouco de reverência e me perguntava: 'Vou ter minutos suficientes? Talvez Leverkusen seja o passo melhor'", recordou Brandt certa vez em The Athletic.

O então jogador de 17 anos, portanto, disse não a Klopp e, em vez disso, trocou o Wolfsburg pelo Bayer 04, onde rapidamente se firmou no time principal. Alguns anos depois, em 2017, Klopp, já trabalhando no Liverpool, voltou a procurar Brandt, que naquele momento já tinha 21 anos e era um jogador consolidado da Bundesliga. "Eu tive a chance de dar o próximo passo e ir para o Liverpool, mas o momento não estava maduro para mim [...] É uma pena, porque eu gostaria de ter jogado para o Kloppo", relembrou o agora jogador de 30 anos sobre a segunda recusa a Klopp.

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Ian Graham, que trabalhou no Liverpool de 2012 a 2022 e durante muito tempo foi analista-chefe, revelou mais tarde no documentário How to Win the Champions League: Liverpool 2019 que, na busca por um reforço para o ataque, Brandt chegou a ser a solução preferida de Klopp antes de Mohamed Salah. "Jürgen naturalmente o conhecia muito bem, já que ele jogava na Bundesliga. Todos nós concordávamos que Brandt era um jovem jogador muito bom, mas não tão extraordinário quanto Mo", explicou Graham, deixando claro que preferia o egípcio. No fim, Klopp se deixou convencer por sua comissão, Salah chegou a Anfield Road no lugar de Brandt e se tornou um ícone por lá.

Julian Brandt vai celebrar em sua nova casa o retorno à seleção?

Brandt, que dois anos depois se transferiu para Dortmund, provou no BVB que, apesar de ter sido continuamente deixado de lado por Nagelsmann, ainda possui qualidades que também poderiam agregar valor à seleção. Em seus primeiros jogos pelo Ajax, ele dá sequência a isso e, tirando os dois craques excepcionais Florian Wirtz e Jamal Musiala, ninguém no centro do meio-campo ofensivo parece ter lugar garantido no futuro da seleção alemã. Pelo menos, recentemente ninguém se impôs para isso.

E assim é perfeitamente possível que o nome de Brandt volte a aparecer pela primeira vez na convocação da seleção alemã em 17 de setembro. Até lá, ele ainda terá alguns jogos pelo Ajax para seguir se credenciando. E a primeira partida da seleção sob Klopp, não poderia ser mais apropriada, acontece em 24 de setembro justamente na nova sala de estar de Brandt, a Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, contra a Holanda. Se "Kloppo" quiser contar com ele, Brandt certamente não lhe daria uma terceira recusa.