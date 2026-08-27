Quando se tornou oficial, no fim de julho, que o Ajax de Amsterdã seria a nova casa esportiva de Julian Brandt, até quem estava de fora percebeu rapidamente o quanto ele estava empolgado. Ele falou com entusiasmo sobre o DNA do belo jogo no recordista holandês, sobre a fome por conquistas, sobre a atmosfera no estádio e sobre os esforços sinceros que o diretor técnico Jordi Cruyff fez por ele.

Desde então, passou-se pouco menos de um mês. Mas o início em Amsterdã, isso dá para cravar, foi muito bom para Brandt. Logo na sua primeira partida pela liga pelo novo clube, o ex-jogador do Dortmund deu o primeiro grande sinal, marcou saindo do banco contra o PEC Zwolle após uma bela tabela com Mika Godts, que nesse meio-tempo se transferiu para o PSG, para fazer o placar final de 2 a 0.

Nas duas partidas em que começou como titular até aqui, na qualificatória da Conference League contra Shelbourne e Sion, Brandt elevou sua conta de gols para três em cinco jogos. Em especial o gol na vitória fora de casa por 4 a 2 na Suíça na semana passada chamou atenção. Primeiro, porque foi muito importante e garantiu o empate momentâneo em 1 a 1 no início do segundo tempo. E segundo, porque foi muito bonito: a 20 metros do gol, Brandt recebeu a bola, se colocou em posição de finalização e mandou a bola no ângulo com muita sensibilidade e a potência necessária.

Julian Brandt: bom início no Ajax apesar das provocações de van der Vaart

"Brandt mostra sua classe mundial", comentou o jornal holandês De Telegraaf sobre o gol. O meia, que usa a camisa 8 e ocupa a função mais ofensiva entre os três meio-campistas no 4-3-3 típico do Ajax, encontrou rapidamente seu espaço após uma longa busca por um novo clube adequado e já lidera com experiência e qualidade. O fato de já ter precisado ouvir, nas primeiras semanas na Holanda, uma provocação vinda de uma figura importante dificilmente deve incomodar o próprio Brandt.

Assim, a lenda do Ajax Rafael van der Vaart, conhecido por críticas expansivas, mas muitas vezes não totalmente objetivas, de forma alguma quis ser comparado ao novo jogador de Amsterdã. "Ah, qual é, ele não chega nem a vinte por cento do que eu fui", disse van der Vaart no podcast da NOS-Fußball, depois de o apresentador Thierry Boon comparar o estilo de jogo de Brandt com o dele de antigamente. "Também preciso dizer que me irritaram as pessoas que ficaram totalmente empolgadas com a transferência", prosseguiu o ex-meio-campista, ressaltando que não é o Ajax que deve ser grato a Brandt, mas Brandt pela chance de jogar no Ajax, pois: "Ele é um pouco um jogador de futebol de tempo bom. Quando tudo funciona, dá certo, e quando não funciona, nós ficamos irritados com isso."

Ainda assim, ele também elogiou Brandt brevemente como um "bom reforço": "Ele é muito sereno e a primeira impressão é muito boa. Também dá para ver como ele ajuda os jogadores jovens."

Na primavera, ficou claro que Brandt queria e precisava fazer algo novo depois de sete anos no BVB. Havia vários interessados, de Leeds United a Atlético de Madrid e Roma. Mas o técnico optou por não ir para uma das cinco principais ligas e escolheu a Eredivisie, mais fraca sobretudo em profundidade. Porque, depois de refletir bastante, chegou à conclusão de que o Ajax, que também tem ambições internacionais e no futuro quer voltar a almejar mais do que apenas a Conference League, se encaixa perfeitamente nas suas qualidades. E possivelmente ele também tinha, em alguma medida, a palavrinha seleção em mente.

Jürgen Klopp vai trazer Julian Brandt de volta à seleção alemã?

Aos 30 anos, Brandt está justamente em plena melhor idade para um jogador de futebol e certamente ainda tem potencial para atuar por mais alguns anos em alto nível. Então por que não mirar um retorno à seleção alemã? Ainda mais porque o treinador que o ignorou na maior parte dos últimos quase três anos já não está mais lá.

Desde sua estreia pela seleção em 2016, Brandt foi, por longos períodos, uma peça firmemente estabelecida na equipe nacional sob Joachim Löw e Hansi Flick. Com Julian Nagelsmann, porém, isso só continuou assim por dois períodos de convocações. Um dos fatores que acabaram sendo fatais para Brandt foi o fato de ele ter sido titular nos muito citados amistosos de horror contra a Turquia (2:3) e a Áustria (0:2), em novembro de 2023.

Depois disso, ele ficou completamente de fora por enquanto, perdeu a Euro em casa em 2024 e só foi convocado por Nagelsmann uma terceira e última vez em novembro de 2024. Isso, porém, admitiu o então técnico da seleção, principalmente porque na época ele precisava compensar algumas ausências por lesão. "Se todo o elenco da Euro estivesse à disposição, talvez ele não tivesse sido chamado", explicou Nagelsmann, que pouco depois deu a Brandt, no 1 a 1 contra a Hungria pela Nations League, o até agora último de seus 48 jogos pela seleção. Não houve outra convocação nos bons 21 meses desde então, e a Copa do Mundo de 2026 também aconteceu sem Brandt.

As chances de que isso mude na Euro de 2028 e de que Brandt, depois das Copas do Mundo de 2018 e 2022, possa agora enfim disputar também uma Eurocopa aumentaram só pela troca de treinador após a vergonhosa eliminação na fase de 16 avos de final na Copa do Mundo. Porque Jürgen Klopp, isso é fato, gosta bastante de Brandt.

Jürgen Klopp quis levar Julian Brandt para o BVB e para o Liverpool

Em 2013, o então técnico do BVB quis contratar Brandt pela primeira vez; naquela época, em Dortmund, como se sabe, era preciso substituir Mario Götze, que havia se transferido para o Bayern de Munique. "Naquele momento, eles eram muito bem-sucedidos e tinham um grupo homogêneo, tinham acabado de ser campeões alemães duas vezes (2011 e 2012) e estavam na final da Champions League (2013). Por isso, eu estava um pouco reverente e me perguntava: 'Vou ter tempo de jogo suficiente? Talvez o Leverkusen seja o melhor passo'", lembrou Brandt certa vez ao The Athletic.

O então jovem de 17 anos, portanto, disse não a Klopp e se transferiu do Wolfsburg para o Bayer 04, onde rapidamente se firmou no time principal. Alguns anos depois, em 2017, Klopp, já trabalhando no Liverpool, voltou a procurar Brandt, que àquela altura tinha 21 anos e já era um nome consolidado da Bundesliga. "Eu tive a chance de dar o próximo passo e ir para o Liverpool, mas o momento não estava maduro para mim [...] É uma pena, porque eu gostaria de ter jogado para o Kloppo", recordou o jogador de 30 anos sobre a segunda recusa a Klopp.

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Ian Graham, que trabalhou no Liverpool de 2012 a 2022 e por muito tempo foi analista-chefe, revelou mais tarde no documentário How to Win the Champions League: Liverpool 2019 que Brandt, na busca por um reforço para o ataque, chegou a ser a solução preferida de Klopp antes de Mohamed Salah. "Jürgen naturalmente o conhecia muito bem, já que ele jogava na Bundesliga. Todos nós concordávamos que Brandt era um jovem muito bom, mas não tão excepcional quanto Mo", explicou Graham, dizendo que preferia o egípcio. No fim, Klopp se deixou convencer por sua comissão, Salah chegou a Anfield em vez de Brandt e se tornou um ícone por lá.

Julian Brandt vai celebrar em sua nova casa o retorno à seleção?

Brandt, que dois anos depois acabou se transferindo para o Dortmund, provou no BVB que, apesar de ter sido continuamente deixado de lado por Nagelsmann, ainda possui qualidades que também poderiam agregar valor à seleção. Em seus primeiros jogos pelo Ajax, ele vem dando continuidade a isso e, tirando os dois craques excepcionais Florian Wirtz e Jamal Musiala, ninguém no centro do meio-campo ofensivo parece ter lugar garantido para o futuro da seleção alemã. Pelo menos, ninguém se impôs recentemente.

E assim, é perfeitamente possível que o nome de Brandt volte a aparecer pela primeira vez em 17 de setembro na lista da seleção alemã. Até lá, ele ainda terá alguns jogos pelo Ajax para seguir se credenciando. E a primeira partida da seleção sob Klopp não poderia ser mais apropriada: acontece em 24 de setembro justamente na nova sala de estar de Brandt, a Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, contra a Holanda. Se "Kloppo" quiser levá-lo, Brandt com certeza não lhe dará uma terceira recusa.