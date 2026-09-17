Jürgen Klopp já está fazendo tudo diferente de Julian Nagelsmann

A coletiva de imprensa para o anúncio da convocação durou cerca de meia hora quando Jürgen Klopp se deparou com um pequeno enigma. Tratava-se de quais treinadores de sucesso em clubes depois se tornaram técnicos da seleção alemã. Hansi Flick veio rapidamente à mente de Klopp, depois ele não conseguiu lembrar de mais ninguém. "Quem mais?", perguntou aos presentes. A resposta: Julian Nagelsmann.

"Ah, claro, desculpa", exclamou Klopp, e naquele momento já percebeu que isso poderia render manchetes. "Façam a matéria que vocês quiserem fazer", disse Klopp, antes de destacar longamente seu maior respeito por Nagelsmann. Naturalmente, logo vieram à tona lembranças da lendária frase de Klopp com o "ainda" antes da Copa do Mundo. Quando ele próprio era comentarista de TV e Nagelsmann ainda era o técnico da seleção alemã.

Na verdade, esse foi o único desvio, ainda que bem pequeno, para o sombrio passado recente da DFB na coletiva de Klopp. De resto, ele tentou de forma bastante convincente direcionar o olhar para o lado positivo em todos os temas, despertar confiança em um futuro melhor. Para a seleção alemã, mas também para a Alemanha de forma geral.

Klopp convocou 44 jogadores em sua primeira lista, distribuídos em dois grupos para os quatro próximos jogos da Liga das Nações. Estão incluídos, naturalmente, vários nomes conhecidos e veteranos da seleção, mas também 16 estreantes, alguns deles bastante desconhecidos, como Mika Baur, do Celtic Glasgow, que jamais esperavam por uma convocação. Klopp transmite a mensagem: tudo é possível!

Jürgen Klopp planeja usar Joshua Kimmich no meio-campo

Tirando esse pequeno quiz, Nagelsmann não foi tema da coletiva, mas, de certa forma, ainda assim esteve onipresente. De fato, Klopp abordou de maneira até bastante direta vários pontos de crítica que foram atribuídos a Nagelsmann nos últimos meses e assegurou com firmeza, em cada caso, sua abordagem fundamentalmente diferente.

Há o caso de Joshua Kimmich, que Nagelsmann havia utilizado como lateral-direito. "Em nenhuma conversa que tive com meus colegas treinadores ele foi citado como lateral-direito", disse Klopp. "Nós o vemos como meio-campista." E também como capitão, como ele confirmou.

Klopp descartou a objeção repetida de que a Alemanha não teria alternativas adequadas para a lateral direita além de Kimmich. Segundo Klopp, o jogador do Freiburg Philipp Treu, convocado por ele pela primeira vez, deveria se perguntar nesse debate: "Hã, do que eles estão falando?" Ele também citou Josha Vagnoman, do VfB Stuttgart, como um candidato promissor.

Por falar em Stuttgart: é justamente aqui que a diferença de Klopp em relação a Nagelsmann chama especialmente a atenção. Tirando Alexander Nübel, que no verão se transferiu para o Besiktas Istambul, Nagelsmann havia convocado três jogadores do Stuttgart para a Copa do Mundo: Deniz Undav, Angelo Stiller e Jamie Leweling. E Klopp? Abriu mão exatamente desse trio e chamou, em vez disso, outros quatro: Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch e Maximilian Mittelstädt. Claro, Undav, Stiller e Leweling vinham lidando recentemente com problemas físicos, mas também estiveram em campo em todos os jogos da Bundesliga até aqui.

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Jürgen Klopp mostra uma presença maior do que Julian Nagelsmann

Também não estão presentes dois queridinhos de Nagelsmann sobre os quais provavelmente houve os debates mais controversos na equipe da DFB nos últimos anos: Leroy Sané e Leon Goretzka, que atualmente de qualquer forma está lesionado. Klopp faz questão de que as não convocações deles (assim como as de Undav e Stiller) não sejam vistas explicitamente como definitivas. Ao mesmo tempo, porém, ele também revelou que ainda não teve conversas com eles. Ao contrário de quase todos os outros jogadores alemães minimamente interessantes.

"Nas últimas quatro semanas, eu estive um pouco na estrada, encontrei pessoalmente muitos, muitos jogadores, vi como eles estão, seja no campo de treino ou em conversa", relatou Klopp. Para deixar claro, completou: "Vi, tive fisicamente diante de mim. A diferença em relação à imagem que eu tinha antes é bem grande. Isso faz uma grande diferença para desenvolver uma sensação sobre um jogador, vê-lo ao vivo."

Essas frases podem, sim, ser interpretadas como uma pequena alfinetada velada em Nagelsmann. Comunicação insuficiente e falta de visitas pessoais aos clubes e aos estádios eram, em todo caso, pontos de crítica frequentemente atribuídos a Nagelsmann. Com sua abordagem totalmente contrária e também com convocações de jogadores de clubes menores, como Augsburg ou Elversberg, Klopp transmite, por outro lado, que quer ter toda a Alemanha do futebol envolvida no recomeço da seleção.

Para seguir surfando a onda de euforia indiscutivelmente desencadeada por essa convocação e por sua coletiva de imprensa, porém, também serão necessários resultados positivos, como sempre no futebol. Na Liga das Nações, já de cara o aguardam desafios difíceis, com o jogo fora de casa contra a Holanda na estreia e depois mais três partidas contra a Grécia duas vezes e a Sérvia.