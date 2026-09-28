Jürgen Klopp aponta um homem como o grande culpado pela dolorosa derrota da Alemanha

Jürgen Klopp fez mea-culpa na noite de domingo após a derrota da Alemanha para a Grécia (0 a 1). Segundo o técnico da seleção, a derrota é completamente culpa dele.

Na WWK ARENA, em Augsburg, na Baviera, a Alemanha foi derrotada pela Grécia na noite de domingo. Foi um chute desviado que acabou com os alemães já bem dentro do segundo tempo.

Depois da partida, Klopp falou de forma clara em entrevista coletiva. O recém-nomeado técnico da seleção não admitiu críticas aos seus jogadores e considera que a imprensa deve procurá-lo.

"Isso faz parte do processo, absolutamente. A escalação, a formação, as muitas mudanças, tudo isso vai 100 por cento para a minha conta", afirmou.

"Mas não há motivo para entrar em depressão e dizer que somos muito ruins. Não somos. Ao mesmo tempo, ainda não somos tão bons quanto gostaríamos de ser", prosseguiu Klopp.

Klopp considera que ninguém além dele é culpado pela derrota da Alemanha. "Se vocês querem criticar alguém, façam isso comigo. Deixem os garotos em paz", concluiu.

A Alemanha também não conseguiu vencer o primeiro jogo sob o comando de Klopp. Na noite de quinta-feira, ele empatou por 1 a 1 com a seleção da Holanda na Johan Cruijff ArenA.

Na próxima semana, a Alemanha ainda disputará mais dois jogos pela Liga das Nações. Em casa contra a Sérvia e fora contra a Grécia. Atualmente, o país está em terceiro lugar no grupo.