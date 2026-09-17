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Deniz UndavGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

Jürgen Klopp abre mão do queridinho da torcida: supostos bastidores da não convocação de Deniz Undav vazaram

Liga das Nações A
Alemanha
Stuttgart
D. Undav

O técnico da seleção, Jürgen Klopp, abre mão do queridinho do público Deniz Undav em sua primeira convocação, mas isso não é uma decisão de princípio.

Segundo reportagem da Bild , Klopp segue, em princípio, contando com o atacante de 30 anos do Stuttgart. Os dois inclusive já teriam se encontrado pessoalmente em Stuttgart para uma conversa sobre o futuro da seleção nacional. A não convocação se deve única e exclusivamente à sua condição física. Undav deve aproveitar a próxima pausa para jogos de seleções para voltar aos trilhos fisicamente.

Nas últimas semanas, Undav vinha sofrendo com problemas persistentes no tendão de Aquiles. Nos dois primeiros jogos da Bundesliga, ele foi substituído antes do fim em ambas as partidas; no fim de semana, na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, saiu do banco apenas para entrar em campo.

Na Bundesliga, Undav ainda espera sua primeira participação em gol nesta temporada. Nas duas vitórias, pela Copa da Alemanha, contra o Hansa Rostock, e na Champions League, contra o Viking Stavanger, ele distribuiu duas assistências em cada uma delas. 

Quais jogadores do Stuttgart estão na primeira convocação de Jürgen Klopp?

Na temporada passada, Undav foi o atacante alemão mais artilheiro, com 25 gols em todas as competições, além de 14 assistências. No vexame da Copa do Mundo na América do Norte, ele foi, como super-reserva, um dos poucos pontos positivos de uma seleção alemã decepcionante no geral. Na eliminação na fase de 16 avos de final contra o Paraguai, ele começou como titular, mas teve atuação apagada. Até aqui, Undav marcou expressivos nove gols em 13 partidas pela seleção.

Assim como Undav, os outros dois jogadores do Stuttgart que disputaram a Copa do Mundo, Angelo Stiller (25) e Jamie Leweling (25), também estão fora da primeira convocação de Klopp. Em compensação, Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) e Chris Führich (28) estão presentes.

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